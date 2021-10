Langenhagen

Ein Wassereinbruch bringt in Langenhagen die Terminplanung im Theatersaal an der Rathenaustraße massiv durcheinander. Der Schaden ist am Mittwoch von Mitarbeitern entdeckt worden – die Ursache stand auch am Freitag noch nicht fest.

Klar ist jedoch, dass die nächsten geplanten Veranstaltungen der Mimuse – dem größten Kleinkunstfestival in Norddeutschland – auf andere Spielstätten wie das „daunstärs“ an der Konrad-Adenauer-Straße ausweichen müssen. Und die Reihe der schlechten Nachrichten reißt nicht ab. Nach Auskunft von Programmmacherin Inga Herrmann muss nun die für Sonntag, 31. Oktober, um 19 Uhr geplante Show mit dem Ensemble „baff!“ wegen Krankheit ersatzlos entfallen. Die bereits erworbenen Tickets können an den Stellen zurückgegeben werden, an denen sie gekauft worden sind.

Damit das „daunstärs“ für die Mimuse unter Corona-Bedingungen genutzt werden kann, gelte dort die 2-G-Regel, betont Stadtsprecher Ralph Gureck. „Zutritt haben folglich nur Geimpfte oder Genesene mit entsprechendem Nachweis.“

Rat muss ins Schulzentrum umziehen

Auch für die für Montag, 8. November, angesetzte konstituierende Sitzung des Rats ergibt sich eine Ortsänderung, teilt Gureck am Freitag mit. Sie beginnt nun um 18.30 Uhr in der Schulaula des Schulzentrums, Konrad-Adenauer-Straße 21–23. „Aufgrund einer vorangehenden Veranstaltung kann der Einlass voraussichtlich erst kurz vor Sitzungsbeginn stattfinden“, sagt Gureck und wirbt um Verständnis. In der Sitzung geht es in erster Linie um die Besetzung des Verwaltungsausschusses und der Fachausschüsse. Auch die Wahlen der Ratsvorsitzenden sowie der stellvertretenden Bürgermeister und Bürgermeisterinnen stehen auf der Tagesordnung.

Von Sven Warnecke