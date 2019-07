Auf der Horst

Die Lage beim Wasserverband Garbsen-Neustadt hat sich stabilisiert – seit Dienstag, 12 Uhr, sind die Verbote etwa für das Befüllen von Pools und die Bewässerung von Gärten aufgehoben. „Die Verwendung von Trinkwasser ist nicht mehr beschränkt“, heißt es vom Wasserverband. Die Abgabemengen von Trinkwasser hätten sich dank verbesserter Witterung stabilisiert, zudem zeigten die Verbote Wirkung.

„Die Mengen liegen aktuell nur noch leicht über dem Sommer-Durchschnittsniveau“, sagt Geschäftsführer Stephan Schumüller. „Darüber hinaus ist durch umsichtigeres Verbrauchsverhalten der Spitzenverbrauch aber deutlich zurückgegangen.“ Zudem hat der Versorger Enercity während der Ausnahmesituation der vergangenen Tage mehr Wasser als sonst geliefert. Dadurch konnten die Speicherbehälter des Wasserverbands wieder ausreichend befüllt werden.

Wegen der anhaltenden Hitze war der Wasserverbrauch im Versorgungsgebiet so stark gestiegen, dass die Speicherbehälter fast leer waren.Daraufhin hatte der Verband die Nutzung stark eingeschränkt. Von dem Verbot betroffen waren rund 115.000 Nutzer in den Kommunen Garbsen und Neustadt sowie in Teilen von Langenhagen, Seelze, Barsinghausen, der Wedemark und Wunstorf.

Für die kommenden Tage rechne man nicht mehr mit extremen Temperaturen, sagt Schumüller. Allerdings sei auch kein Regen angekündigt. „Daher gilt trotzdem weiterhin der dringende Aufruf zum sparsamen Umgang mit Trinkwasser.“

Mehr zum Thema

Von Linda Tonn