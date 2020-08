Garbsen/Neustadt

Im Bereich des Wasserverbands Garbsen-Neustadt (WVGN) drohen erneut Engpässe beim Trinkwasser. Deshalb rufen die Verantwortlichen zum sparsamen Umgang damit auf. „Aufgrund der letzten niederschlagsarmen Wochen läuft die Trinkwasserförderung auf Hochtouren“, sagt der stellvertretende Geschäftsführer Sebastian Kratz. Derzeit würden täglich mehr als 20.000 Kubikmeter Wasser an einem Tag genutzt. „Wir fürchten, dass der Wert wegen der anhaltenden Hitze noch weiter nach oben gehen wird“, berichtet Kratz.

Lage ist anders als 2019

Von Spitzenwerten wie im vergangenen Jahr, wo mit täglich mehr als 23.000 Kubikmetern ein Allzeit-Maximum erreicht wurde, sei man allerdings noch entfernt, sagt Sebastian Kratz. Damals wurde für die rund 115.000 Kunden in Garbsen und Neustadt sowie in Teilen von Langenhagen, Seelze, Barsinghausen, der Wedemark und Wunstorf die Nutzung eingeschränkt worden – sie durften etwa nicht mehr ihren Rasen sprengen, Autos waschen und Pools auffüllen.

Bitten des Verbands, Wasser zu sparen, hatten keine Wirkung gezeigt. „Damals war die Situation aber eine andere“, sagt Kratz. Zusätzlich zu wochenlanger Trockenheit war es zu einem Lieferengpass beim Versorger Enercity gekommen. Er unterstützt den Wasserverband, wenn der Verbrauch pro Tag Spitzenwerte erreicht. „Wir gehen derzeit davon aus, dass die Lieferungen von Enercity zuverlässig kommen“, sagt Kratz. Mit dem Aufruf zum Wassersparen wolle man Vorsorge treffen.

„Wir wollen Vorsorge treffen“: Sebastian Kratz, stellvertretender Geschäftsführer des Wasserverbands Garbsen Neustadt, wirbt um Verständnis. Quelle: Linda Tonn (Archiv)

Nicht nur die derzeitigen Temperaturen von mehr als 30 Grad machen sich in den Behältern des Wasserverbands bemerkbar, die Verantwortlichen sprechen zusätzlich von einem „Corona-Effekt“. „Viele Kunden, die sonst in den Ferien verreist wären, sind zu Hause. Andere pendeln wegen Kurzarbeit oder Homeoffice nicht zu ihren Arbeitsplätzen außerhalb des Versorgungsgebietes.“ In den vergangenen Jahren sei der Verbrauch parallel zu steigenden Temperaturen im Mai und Juni angestiegen. „Sobald die Urlaubszeit anbrach, ging er aber, obwohl es heiß war, zurück“, sagt Kratz. Das sei in diesem Jahr anders.

Muss der Rasen immer grün sein?

Deshalb bittet der WVGN um einen „umsichtigen und wohl dosierten Umgang mit Trinkwasser“. Vor allem die Bewässerung der Gärten mache sich bemerkbar. „Wenn es regnet, liegt die Tagesbelastung nur bei etwa 16.000 Kubikmetern“, sagt Kratz. „Man sollte überlegen, ob der Rasen immer grün sein muss.“

Selbstverständlich ergreife auch der Verband alle erforderlichen Maßnahmen. Neue Brunnen wurden, wie der WVGN im März berichtete, im Wasserschutzgebiet Hagen und im Wasserschutzgebiet Forst Esloh in Betrieb genommen. Der Bau weiterer Brunnen ist geplant um ältere Brunnen mit abnehmender Ergiebigkeit zu ersetzen, sagt Kratz.

Von Linda Tonn und Gerko Naumann