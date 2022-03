Langenhagen

Dieses Treffen war schon seit einiger Zeit geplant. Joachim Wehrmann, Vorsitzender des Kinderhilfsvereins Business for Kids (BfK), wollte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil das Schwimmkursprojekt des BfK zeigen. Nun klappte es endlich mit einem Termin in der Wasserwelt Langenhagen. „Seit Beginn der Corona-Pandemie kam immer etwas dazwischen. Nun bin ich aber hier“, sagte Weil mit einem Augenzwinkern. „Die Arbeit, die Sie leisten, ist bemerkenswert.“

Der Ministerpräsident zeigte sich beeindruckt von dem Projekt. Der 2009 gegründete Verein aus Hannover bietet Kindern aus finanzschwachen Familien Anfängerschwimmkurse an. Mittlerweile haben laut Wehrmann schon 1170 Kinder das Seepferdchen-Abzeichen erworben. „Und bis Ende dieses Jahres werden wir bei 1350 sein“, berichtete der stolze Vereinsgründer. Rund 200 davon lernten in Hannover im Becken eines Fitnessstudios das Schwimmen, der Großteil der Kinder erhielt die Ausbildung jedoch in der Wasserwelt.

Anleitung im Wasser: Siegfried Wagner bringt den Kindern das Schwimmen bei. Quelle: Stephan Hartung

Projekt finanziert sich aus Beiträgen und Spenden

Die Teilnehmer kommen aus der gesamten Region Hannover und sind fünf bis zwölf Jahre alt, können in Ausnahmefällen aber auch bis zu 17 Jahre alt sein. Der Verein zählt 589 Mitglieder, darunter aber nur 160 Selbstständige, die dem Vereinsnamen entsprechend aus dem Bereich Business stammen. „Wir finanzieren uns über Mitgliedsbeiträge und Spenden. Alles geht zu 100 Prozent in dieses Kinderhilfsprojekt“, sagt Holger Wohllebe, stellvertretender Vorsitzender des BfK. Der Verein engagiert sich im sozialen Bereich auch mit anderen Aktionen für Kinder.

Dank dieser finanziellen Möglichkeiten müssen Eltern für die zehntägigen Schwimmkurse, die der Verein in der Wasserwelt in Zusammenarbeit mit der Schwimmschule Hippocampus anbietet, nur 8 statt 127 Euro bezahlen. Die Wasserwelt stellt die Schwimmflächen kostenlos zur Verfügung – selbstverständlich für Betriebsleiterin Heike Ebersbach: „Von Beginn an ist es unsere Ausrichtung, dass wir für den Schul- und Vereinssport Wasserflächen anbieten.“ Die Wasserwelt hatte im Oktober 2017 eröffnet, 2018 begann die Zusammenarbeit mit dem Kinderhilfsverein – was die Zahl der Kinder, die dank des BfK das Schwimmen erlernen, enorm in die Höhe trieb.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wegen Corona besteht viel Nachholbedarf an Kursen

Bei einem Rundgang durch die Wasserwelt machte sich Ministerpräsident Weil dann ein Bild vom aktuellen Seepferdchen-Kurs. Im großen Sportbecken war Schwimmlehrer Siegfried Wagner, der maßgeblichen Anteil an der Umsetzung der BfK-Kurse hat, im Einsatz und nahm den Kindern die Angst vorm Wasser. „Er hat eine ganz tolle Art an sich. Die Kinder aus allen Kursen finden ihn super und vertrauen ihm“, berichtete Wehrmann.

Kindern das Schwimmen beizubringen und damit Badetote zu vermeiden – das ist auch der Antrieb für Wehrmann, den Verein zu führen und die Seepferdchen-Kurse anzubieten. Aktuell mehr denn je: Denn wegen der Corona-Pandemie – die Wasserwelt war im vergangenen Jahr acht Monate lang geschlossen – gibt es großen Nachholbedarf. „Wir haben ja fast ein Jahr verloren. Bis August sind schon alle Anfängerschwimmkurse ausgebucht“, sagte Wehrmann.