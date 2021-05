Langenhagen

Endlich geht es wieder los – wenn auch nur mit der umgangssprachlich angezogenen Handbremse: Die Wasserwelt Langenhagen öffnet wieder. Die ersten Schwimmkurse sind in der Einrichtung an der Theodor-Heuss-Straße für Nichtschwimmer gestartet.

„Seit Dienstagmittag schwimmen wieder kleine Seepferdchenanwärter in der Wasserwelt“, teilt Langenhagens Stadtsprecherin Sabine Mossig jetzt mit. Möglich mache das die aktuelle Verordnung vom 10. Mai, der gefallene Inzidenzwert in der Region Hannover sowie das in der Einrichtung erarbeitete Hygienekonzept. In den ersten Kursen erhalten 36 Kinder wieder regelmäßig Unterricht. Für die jungen Teilnehmer hatten die Eltern „im vergangenen Jahr die Schwimmkurse gebucht, die dann durch den Lockdown ausfallen mussten“, so die Rathaussprecherin.

Weitere Anmeldungen erst Mitte Juni

„Fairerweise starten wir mit den Schwimmanfängerinnen und Schwimmanfängern, deren Kurse aufgrund der angeordneten Schließung ausgefallen sind, zuerst. Insofern sind Neuanmeldungen erst für Kurse die Mitte Juni starten, wieder möglich“, sagt Heike Ebersbach, Leiterin der Wasserwelt Langenhagen. Sie ist für die Gesellschaft für Entwicklung und Management von Freizeitsystemen – kurz GMF – für den Betrieb zuständig.

Um den entstandenen Stau bei den Kursen nach und nach abzubauen, starten diese nun ausschließlich für die Schwimmanfänger. „Alle Interessierten, die sich per E-Mail an info@wasserwelt-langenhagen.de nach Schwimmkursen erkundigt haben, werden in Kürze von den Mitarbeitenden der Wasserwelt direkt kontaktiert“, kündigt Mossig zudem an. Weitere Termine für Seepferdchen-Kurse werden im Internet unter www.wasserwelt-langenhagen.de bekanntgegeben.

Der Schwimmunterricht in der Wasserwelt findet unter Auflagen und mit einem Hygienekonzept statt. Quelle: Wasserwelt Langenhagen

Eltern haben nur beschränkt Zutritt

Auch die Gruppengröße bei den Seepferdchen-Kurse wurde entsprechend der gesetzlichen Vorgaben reduziert beziehungsweise die Gruppe geteilt. „Doch wir sind froh, überhaupt wieder starten zu können“, so Ebersbach. Als einen wichtigen Punkt der aktuellen Verordnung bezeichnet sie die Modalitäten bei der Zutrittskontrolle. Diese schreibe vor, das alle Begleitpersonen, die die Kinder beim Umkleiden unterstützen, entweder einen aktuellen Corona-PCR-Test vorweisen müssen, sich als geimpft oder genesen ausweisen können.

„Im Notfall bieten wir die Möglichkeit, direkt vor Ort unter unserer Aufsicht einen Selbsttest durchzuführen“, stellt Ebersbach in Aussicht. Dafür sei aber ein wenig Zeit mitzubringen. Sie spricht von etwa 30 Minuten Mehraufwand – vor dem Kursbeginn. Allerdings müsse diese Begleitperson nach dem Bringen der Kursteilnehmer die Wasserwelt wieder verlassen. Denn für die Öffentlichkeit bleibt die Einrichtung weiterhin geschlossen.

Von Sven Warnecke