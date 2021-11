Bissendorf

Wegen eines versuchten Autoaufbruchs ermittelt die Polizei in der Wedemark. Die Tat ereignete sich nach Auskunft eines Sprechers des Kommissariats Mellendorf zwischen Freitag, 12. November, etwa 20.25 Uhr und des folgenden Sonnabends gegen 11 Uhr an der Scherenbosteler Straße in Bissendorf. In dieser Zeit hatten die Unbekannten versucht, das Schloss zur Fahrertür des Dacia Dusters eines 27 Jahre alten Mannes aus Langenhagen aufzubrechen.

Als die Autoknacker jedoch scheiterten, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Sie hinterließen nach Polizeiangaben dennoch einen Schaden von etwa 250 Euro. Hinweise erbitten die Ermittler unter Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke