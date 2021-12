Scherenbostel

Unbekannte sind am Wiechendorfer Weg in Scherenbostel in eine Lagerhalle eingedrungen. Dazu brachen sie das Vorhängeschloss einer Schiebetür an der Rückseite des Gebäudes auf. Die Tatzeit lag zwischen Montag, 23.55 Uhr, und Donnerstag, 14.30 Uhr.

Aus der Halle stahlen die Täter zwei Akku-Motorsägen samt Akkus sowie ein Ladegerät. Das Vorhängeschloss nahmen die Diebe ebenso mit wie eine Videokamera, die außen am Gebäude angebracht war. Letzteres dürfte allerdings ein untauglicher Versuch gewesen sein, nicht erkennbar zu sein: Überwachungskameras speichern die Bilder gemeinhin nicht lokal, sondern auf einem Computer oder Server. Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (05130) 9770.

Von Frank Walter