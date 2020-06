Aus bislang ungeklärter Ursache ist in der Nacht zu Pfingstmontag eine Industriehalle im Gewerbegebiet in Bissendorf ausgebrannt. Auslöser war wohl ein Feuer in einem davor geparkten Wohnmobil. Die Bewohner einer Einliegerwohnung konnte die Feuerwehr rechtzeitig retten.