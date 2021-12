Hellendorf/Langenhagen

Wie lange die Kooperation zwischen der Hellendorfer „Schule im Steinkreis“ und der Langenhagener Tafel bereits besteht, vermögen weder die langjährige Tafelchefin Jutta Holtmann noch Grundschulleiterin Ira Gerken genau zu sagen. „Weit mehr als zehn Jahre“, meinen beide indes unisono.

Diese Zusammenarbeit basiert auf Hilfe – Hilfe für bedürftige Menschen. Jedes Jahr kurz vor der Weihnachtszeit sammeln die Erst- bis Viertklässler in ihren Familien kleine Präsente ein, um damit anderen zum Fest eine Freude zu machen. Und das hat durchaus einen pädagogischen Ansatz, wie Gerken sagt. „Uns ist wichtig, dass die Kinder merken, dass auch die kleinsten Geschenke für leuchtende Augen sorgen“, betont die Schulleiterin. Sie meint dabei etwa eine nett verpackte Flasche Shampoo oder ein Paket mit Keksen zu Weihnachten und nicht etwa eine teure Wii, also eine Spielekonsole oder Ähnliches. „Für die Kinder ist das immer sehr beeindruckend, dass sich andere Familien über derart kleine Gaben freuen.“

Gerken: Grundschüler von Freude bei Beschenkten beeindruckt

Die Grundschule im Steinkreis in Hellendorf hat die Langenhagener Tafel wieder reich beschenkt. Wegen Corona gilt aber eine Masken- und Abstandspflicht bei der Übergabe. Quelle: Sven Warnecke

Mehr noch: Für die Grundschüler sei es dann auch wichtig, die eingesammelten Geschenke selbst in die Schule zu bringen, um sie in die bereitstehenden Körbe zu legen. Gerken sagt, diese Präsente seien zumeist schon liebevoll verpackt. Für die übrigen stünden die Viertklässler mit Schere und Geschenkpapier parat.

Nun sind wieder elf prall gefüllte Körbe in Hellendorf zusammengekommen, die an Jutta Holtmann übergeben werden konnten. Der Inhalt wird noch vor Weihnachten an die Tafel-Kunden in der Ausgabestelle Bissendorf verteilt. „Uns ist es wichtig, dass die Präsente auch in der Gemeinde bleiben“, betont Holtmann.

„Grundsätzlich empfinden wir es als sehr wertvoll und auch wichtig, wenn bereits kleinere Kinder an das Thema Armut herangeführt werden“, sagt die Tafelchefin zum Engagement der Grundschüler. Denn so könnten sie langsam anfangen zu verstehen, dass es nicht jedem Kind – jedem Menschen – gleich gut gehe.

Grundschule Hellendorf ist „sichere Quelle“ für die Tafel

Elf Körbe mit liebevoll verpackten Präsenten kann Tafelchefin Jutta Holtmann (links) mit zur Ausgabe nach Bissendorf mitnehmen. Quelle: Sven Warnecke

Holtmann freut sich sehr darüber, in Hellendorf eine „sichere Quelle“ für die Tafel erschlossen zu haben. „Es ist für ganz viele Kinder und auch Erwachsene einfach selbstverständlich, dass immer alles da ist wie Lebensmittel, Kleidung oder Spielzeug“, sagt sie. Dadurch fehle vielfach die Empathie für diejenigen in unserer Gesellschaft, die aus unterschiedlichsten Gründen mit finanziellen Engpässen zu kämpfen haben, meint Holtmann. Sie listet etwa Krankheit, Arbeitslosigkeit, Scheidung oder geringes Einkommen trotz Vollbeschäftigung auf, die die Menschen zu Kunden ihrer Tafel werden lassen.

„Deshalb ist eine frühe Sensibilisierung für das Thema so enorm wichtig“, lobt sie das Engagement der Grundschule, die Jahr für Jahr mit den Kindern diese Spendenaktion initiiert. „Vor Corona habe ich die Spendenübergabe immer genutzt, um den Schulkindern von solchen Fällen zu erzählen – etliche von ihnen haben mich dann ganz ungläubig angeschaut“, blickt die Tafelchefin zurück. „Leider ist das zurzeit nicht möglich – die Spendenübergabe findet zwischen Tür und Angel statt, was absolut richtig, aber trotzdem sehr schade ist.“

Corona-Pandemie hat Ablauf der Tafel durcheinander gebracht

Denn für Holtmann und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter sind gerade die Spenden wie aus der Hellendorfer Schule etwas „ganz Besonderes“. Angeschoben hatte das einst Colette Hahn. Sie habe die Aktion als verantwortliche Lehrerin organisiert – unterstützt von der Schulleiterin und dem gesamten Kollegium, berichtet die Tafel-Vorsitzende.

Angefasst: Die Hellendorfer Kinder schleppen schwer an ihren Weihnachtsgaben für die Tafel. Quelle: Sven Warnecke

„Besonders sind diese Spenden vor allem, weil sie mit sehr viel Wertschätzung zusammengestellt und eingepackt werden. Ein schön verpacktes Geschenk zu bekommen, macht einfach Freude und ist ein Highlight für die Kunden der Tafel“, weiß Holtmann. „Solche Art von Spenden bekommen wir eigentlich nur in Hellendorf.“

Eine andere Art von Präsenten steht seit Jahren auch auf dem Stundenplan der Grundschule Mellendorf. Doch angesichts der Corona-Pandemie ist daraus in diesem Jahr nichts geworden. Diese Präsente waren in der Vergangenheit für die Tafel aber sehr wichtig, „weil sie unser Lager mit lange haltbaren Waren auffüllten – wie auch die Aktion Freude schenken von Inner Wheel und Rotary“, berichtet Holtmann. Doch auch diese seien in diesem Jahr wegen des Infektionsgeschehens ausgefallen.

Von Sven Warnecke