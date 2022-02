Wedemark

Gegen den von der Deutschen Bahn geplanten ICE-Streckenausbau Hannover-Hamburg durch die Landschaft der Wedemark wendet sich nach Wedemarks Bürgermeister Helge Zychlinski nun vehement auch die Bürgerinitiative (BI) Brelinger Berg. Unter dem Namen „Bergrettung 3.0“ wollen die Aktivisten in den nächsten Wochen in Aktionen die Thematik verstärkt in den Blick der Öffentlichkeit rücken und Proteste gegen eine mögliche ICE-Trassenführung durch die Wedemark organisieren.

Erfolgreich hatte sich die Bürgerinitiative Brelinger Berg vor einigen Jahren gegen eine Suedlink-Stromtrasse quer durch die Wedemark engagiert, damals unter dem Namen „Bergrettung 2.0“. Nun wird sie erneut aktiv und will mit aktualisiertem Motto und Logo Proteste gegen eine mögliche ICE-Trassenführung durch die Wedemark organisieren, zu der die Deutsche Bahn demnächst online informieren wird.

Wedemärker Bürgerinitiative: Pläne der Bahn zur ICE-Trasse weit fortgeschritten

„Die Planungen eines solchen Streckenausbaus Hannover-Hamburg durch die Deutsche Bahn sind schon weit vorangeschritten. Im Laufe des Jahres 2022 soll der konkrete Trassenkorridor bereits beschlossen werden“, begründet BI-Sprecher Georg Pfeiffer, weshalb die Bürgerinitiative schnell massiven Gegendruck erzeugen will. Umfangreich habe die Initiative Argumente und das notwendige Material zusammengetragen, um auch die Rechtmäßigkeit dieser Planung noch infrage zu stellen.

Demnach zerschneidet der kritisierte mögliche Trassenverlauf die Wedemark in Nord-Süd-Richtung, verläuft vorbei an der Ortschaft Ibsingen, direkt durch das Naherholungsgebiet Brelinger Berg, zwischen den Ortschaften Negenborn und Brelingen hindurch und im weiteren Verlauf südlich von Wiechendorf durch das Bissendorfer Moor. Dieses ist Teil des LIFE+ Projekts „Hannoversche Moorgeest“ und eine ausgewiesene FFH-Schutzfläche und unterliegt dem Schutzgebietsnetz Natura2000 der EU. Diese Streckenführung würde nach Auffassung der Bürgerinitiative massiv gegen das Bündelungsgebot im Planungsverfahren und gegen Grundsätze des Landschafts- und Umweltschutzes verstoßen.

Die vier Moore in der Hannoverschen Moorgeest gehören zu den wichtigsten natürlichen CO2-Speichern – und zu den besonders geschützten Landschaften. Mit hohen Kosten werden sie derzeit renaturiert. Quelle: privat

Bürgerinitiative: Kein Neubau der ICE-Strecke durch die Wedemark

„Die Bürgerinitiative richtet sich mit ihrem Protest ausdrücklich nicht generell gegen eine ökologisch begründete Verkehrswende“, betont Pfeiffer in der ersten Stellungnahme der BI. Diese Wende müsse nach Überzeugung der Aktivisten aber mit Augenmaß erfolgen und einen weiteren Landschaftsverbrauch auf ein absolutes Minimum reduzieren. „Bestandsstreckenausbau ja, Neubau durch die Wedemark nein!“: So muss nach Ansicht der BI der Planungsgrundsatz lauten. Ähnlich hatte es in dieser Woche schon Wedemarks Bürgermeister postuliert.

Die Aussichtsplattform in Oegenbostel ist eine der Stationen des Geologischen Erlebnispfads am Brelinger Berg. Besucher sehen tief hinein in die eiszeitlichen Bodenformationen. Quelle: Ursula Kallenbach (Archiv)

Aus Kritikersicht sprechen viele gewichtige Gründe gegen eine Trassenführung durch den Naherholungsraum Brelinger Berg und durch das wertvolle Bissendorfer Moor, das als Teil der Hannoverschen Moorgeest mit Millionen-Investitionen wiedervernässt werden soll. Was genau fachlich und rechtlich begründet einem solchen Trassenkorridor entgegensteht, führt die Initiative in einer aktuellen Auflistung an. Die Liste dieser sogenannten Raumwiderstände, so Pfeiffer, wollen die Aktiven kurzfristig auch dem Bürgermeister und den Ratsmitgliedern der Gemeinde Wedemark übermitteln.

Interaktive Karte im Internet

Interessierte Wedemärker können zudem ab sofort im Internet auf eine interaktive Karte zugreifen, in der diese kritisch eingeordneten Naturgegebenheiten positionsgetreu dargestellt sind. „Die Karte hat unser Mitstreiter Wolfgang Baustian erstellt. Am Montagabend haben wir sie noch einmal überarbeitet“, berichtete der BI-Sprecher. Die Bürgerinitiative Brelinger Berg stellt ihre Aktivitäten im Internet auf ihrer Seite unter www.bi-brelinger-berg.de dar, per E-Mail ist sie unter der Adresse info@bi-brelinger-berg.de zu erreichen.

Von Ursula Kallenbach