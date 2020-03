Negenborn

Bislang war es eine kleine, ruhige Anwohnerstraße. Eigentlich. Doch die Straße An der Bürgerwiese hat es in sich: Immer öfter wird die Straße, an deren Ende eine Kita und eine Autowerkstatt zu Hause sind, zur illegalen Abkürzung eines benachbarten Neubaugebiets. Der zuständige Ortsrat will dem ein Ende setzen – wie genau, ist aber noch nicht so recht klar. In seiner jüngsten Sitzung verabschiedete das für Negenborn zuständige Gremium mehrheitlich einen Prüfauftrag an die Gemeindeverwaltung. Sie soll unter anderem klären, ob die Straße nicht besser in eine Sackgasse umgewandelt werden sollte. Postwendend regt sich dagegen nun erster Widerstand.

Schilder weisen Straße klar nur für Anlieger aus

Mit Eröffnung der Kinnerstuuv im September 2019 rückte die Bedeutung der einspurigen, asphaltierte Fläche ohne Bürgersteig erstmals in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung. Seitdem die Baufahrzeuge abgerückt sind, zählen werktags 15 Krippen- und 25 Kita-Kinder, ihre Angehörigen und die Mitarbeiter der Einrichtung zu den zusätzlichen Nutzern der Anliegerstraße –zumindest den legalen. Tatsächlich aber sind auf der Route viel mehr Autos unterwegs.

Wer im Navigationssystem nach einer Verbindung zwischen Klappenbrücke und Werner-von-Negenborn-Straße sucht, erhält in der Regel eine Warnung: „Auf dieser Strecke liegen gesperrte oder private Straßen.“ Der 650 Meter lange Abschnitt An der Bürgerwiese wird durch Verkehrsschilder als Anliegerstraße ausgewiesen. Wer kein Anlieger ist und als motorisierter Verkehrsteilnehmer die Straße trotzdem nutzt, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit 20 Euro geahndet wird. Dennoch, so berichten Zeugen, sollen zahlreiche Ortskenner den Weg als Abkürzung oder Schleichweg nutzen, was zu der Idee führte, eine Sackgassenregelung in Betracht zu ziehen.

Stichprobe zeigt hohe Belastung als Abkürzung

Und tatsächlich zeigt sich an einem Wochentag in der Zeit von 10 bis 11 Uhr eine deutliche Belastung der Straße, ohne dass in der Kita Bring- oder Abholzeit gewesen wäre. In dem von dieser Zeitung gewählten Beobachtungszeitraum bleibt Beate Wedegärtner mit ihrem Hund in 60 Minuten die einzige Fußgängerin. Vier Fahrzeuge von Anliegern bewegten sich innerhalb der Stunde auf der Straße. Darüber hinaus allerdings durchfuhren vier Lastkraftwagen und 18 Personenwagen die Anliegerstraße, obwohl sie weder aus dieser kamen, noch darin ein Ziel ansteuerten.

„Ich möchte auf die heikle Verkehrssituation hinweisen“, betont auch Tim Arndt-Sinner auf Anfrage. Der Geschäftsführer der gemeinnützigen Trägergesellschaft Kinderfreunde, welche die Kinnerstuuv betreibt, beschreibt den Alltag: Eltern, die zu Fuß ihren Nachwuchs zur Kita bringen, müssen mit dem Kinderwagen auf der Straße gehen, weil der Seitenrand unbefestigt ist. Der Nachwuchs laufe zu Fuß, sei aber auch gern mit Lauflernrad, Dreirad und Roller unterwegs. Großeltern ließen ihre Enkelkinder unbedachterweise schon mal an der Straßenseite aussteigen. Deshalb begrüßt Arndt-Sinner den Antrag des Ortsrates und hofft auf ein Verkehrskonzept der Verwaltung, das dem besonderen Schutz der jüngsten Verkehrsteilnehmer besondere Beachtung schenkt.

Unterschriftenliste soll an Ortsbürgermeisterin gehen

Während eine Reaktion der Verwaltung auf den Ortsratsantrag noch aussteht, scheinen zahlreiche Negenborner jegliche Änderung der aktuellen Situation abzulehnen. Ihre Kritik soll sich am Begriff Sackgasse entzünden. Mehr als 250 Unterschriften seien bereits zusammengekommen und wurden in dieser Woche an Wedemarks Bürgermeister Helge Zychlinski übergeben. Namentlich genannt werden möchte von den Kritikern bislang jedoch niemand. Doch sie wollen das Thema weiterhin auf der Agenda haben und kündigen eine Nachfrage in der Einwohnerfragestunde der nächsten Ortsratssitzung am Mittwoch, 11. März, ab 19 Uhr im Gasthaus Zur Post in Abbensen an.

