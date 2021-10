Mellendorf

In der Wedemark hat die Langenhagener Tafel jetzt nahrhaften Nachschub bekommen: Von den beiden Rewe-Märkten in Mellendorf am Burgweg und am Hellendorfer Kirchweg holten die Aktiven in ihrem Transporter insgesamt 370 Tüten mit Waren ab, die Kunden gespendet hatten. Anlass war die Aktion „Gemeinsam Teller füllen – Tüte kaufen und Tafel vor Ort unterstützen“, zu der die Rewe-Organisation einmal jährlich aufruft.

Insgesamt 14 Ausgabestellen in Langenhagen, in der Wedemark und in Altwarmbüchen versorgen die Ehrenamtlichen der Langenhagener Tafel aus den Spenden, die wöchentlich mit Lebensmitteln anfallen. Die Helferinnen und Helfer geben die nahrhaft gefüllten Taschen an ihre Tafel-Kunden aus. Menschen, die von Armut betroffen sind, nehmen die Hilfe in großer Zahl an – und der Kreis könnte absehbar weiter anwachsen, wie Manfred Gutsche von der Langenhagener Tafel befürchtet. Er sieht die aktuell erheblich gestiegenen Energiepreise und damit einhergehenden starken Preiserhöhungen mit Sorge.

Lebensmittelmarkt überlässt Tafel auch täglich frische Ware

Erst einmal luden Gutsche und sein Kollege Achim Schwarz nun aber am Rewe-Markt der Familie Silberzahn durchgezählte 247 Tüten in ihr Tafel-Fahrzeug, wenig später noch einmal 120 Beutel, die Marktleiterin Kristin Kämpfer bei Rewe am Hellendorfer Kirchweg 14 den Helfern übergab. Einen Dank auch an die Mitarbeitenden in den beiden Mellendorfer Betrieben übermittelten die Ehrenamtlichen der Tafel selbstverständlich auch. Eine einmalige Aktion ist die Lebensmittellieferung an den Tafel-Verein durchaus nicht. „Bei uns wird täglich frische Ware abgeholt“, bestätigte Joachim Silberzahn.

Diesmal waren die Taschen aber hauptsächlich mit lange haltbaren Produkten gefüllt – Nudeln, Reis, Tomatensuppe, Kekse, Müsliriegel. „Diese besonderen Spenden der Rewe-Kunden werden als Zusatzgabe in der Adventszeit sowie als Ersatz für die Tafel-Schließung zwischen Weihnachten und Neujahr an die Abnehmer gegeben“, erläuterte Gutsche. „Wir hoffen aber, dass wir vor Weihnachten dazu noch Spenden wie Lebkuchen und Schoko-Weihnachtsmänner bekommen.“

Ausgabestellen suchen jüngere Ehrenamtliche

In der Wedemark reichen die Ausgabestellen der beiden Kirchengemeinden St. Michaelis Bissendorf und Elze-Bennemühlen wöchentlich etwa 150 Lebensmitteltaschen an Bedürftige weiter. In den Räumen der Kirchengemeinde in Elze arbeitet zusammen mit Renate Bulitz und Kirsten Kiegeland aktuell ein ehrenamtliches Team von 14 Aktiven – zurzeit nur Frauen –, um im Wechsel die Tafel zu unterstützen.

„Wir freuen uns jederzeit über weitere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen“, vermerkt Kiegeland ausdrücklich. Die Lebensmitteltüten finden ihre dankbaren Abnehmer im Gemeindezentrum der Elzer Kirche immer montags zwischen 10 und 12 Uhr. Die Ausgabestellen nehmen auch Anträge für Tafel-Ausweise entgegen und prüfen, ob die Voraussetzungen zur Annahme einer Lebensmittelhilfe vorliegen.

Viele der ehrenamtlichen Helfenden im Bereich der Langenhagener Tafel sind Senioren. Daher sind auch jüngere Ehrenamtliche für das Sammeln, Sortieren und Verteilen der Lebensmittel sehr willkommen. Interessierte, die sich bei der Tafel engagieren möchten, können sich per E-Mail an info@langenhagener-tafel.de oder unter Telefon (0511) 7850030 an den Verein wenden.

„Insbesondere die Ausgabestellen suchen immer wieder jüngere helfende Hände“, bekräftigt Gutsche. Eines wird allen Engagierten bei ihren Einsätzen immer wieder nachdrücklich klar: „Die Tafeln sind nicht nur ein Ort der Lebensmittelausgabe, sondern für viele ein sozialer Treffpunkt“, verdeutlicht er. „Besonders in Krisenzeiten ist es dramatisch für armutsbetroffene Menschen, auf diese Begegnungen und Beziehungen zu verzichten.“

Von Ursula Kallenbach