Der Wedemärker Kunstverein Imago lädt zu einer neuen Konzertreihe im November ein. Mit dem Programm „ Chopin und seine Zeit“ präsentiert Nicoleta Ion einen Klavierabend mit einer Musik, die alles umfasst, was die Seele bewegt: Poesie, Leidenschaft, Temperament, Sinnlichkeit, Kraft, Virtuosität. Die Künstlerin erinnert an die Zeit des großen Klaviervirtuosen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ion berichtet über Chopin und stellt Situationen im Leben von des Komponisten vor.

Klavierwerke von Chopin

Die deutsch-rumänische Musikerin hat bisher Klavierwerke von Frédéric Chopin, Carl Filtsch, George Frederick Pinto, Clara Schumann, Sigismund Thalberg und Franz Liszt vertont. Nicoleta Ion ist Konzertpianistin. Sie hat an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover studiert und hat sich zum Ziel gesetzt, auch andere Menschen mit ihrem Klavierspiel zu erfreuen und für Musik zu begeistern.

„Als Pianistin und Musikerin ist es mir wichtig, meine Zuschauer zu bewegen. Ich möchte sie mitnehmen mit meiner tiefen Empfindung für die Musik und meiner intensiven Ausdruckskraft. Dafür investiere ich all meine Energie und Leidenschaft“, sagt Ion.

Das etwa für 90 Minuten geplante Konzert des Imago Kunstverein Wedemark beginnt am Donnerstag, 28. November, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus, Am Markt 1 in Bissendorf. Karten kosten 20 Euro und sind erhältlich im Vorverkauf bei Imago während der Öffnungszeiten oder an der Abendkasse, die um 19 Uhr öffnet. Reservierungen sind auch unter Telefon (05130) 9549853 oder per Mail info@imago-kunstverein.de möglich.

Von Katerina Jarolim-Vormeier