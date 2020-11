Bissendorf

Der Klima-Innovationspreis Niedersachsen geht in diesem Jahr an die Tischlerei Biesel aus Bissendorf. Dieser ist mit 10.000 Euro dotiert. Umweltminister Olaf Lies ( SPD) hat die Auszeichnung für die „Vision Klimaneutralität“ angesichts der Corona-Pandemie nicht feierlich im Deutschen Theater in Göttingen verliehen, sondern am Donnerstagabend via Liveschaltung virtuell im Internet.

Doch das trübt die Freude von Firmenchef Michael Biesel, der nach eigenen Angaben die Preisverleihung im Kreis seiner Familie verfolgt hat, in keiner Weise. Am Freitagmorgen feierte der 43 Jahre alte Tischlermeister dann noch einmal ein wenig mit seinem 15-köpfigen Team in der Firma.

Tischlerei setzt sich gegen 72 Mitbewerber durch

Michael Biesel ist froh, dass der schwierige Umzug seiner Möbeltischlerei samt schwerer Maschinen von Langenhagen in die Wedemark so gut gelaufen ist. Quelle: Ursula Kallenbach (Archiv)

Die Wedemärker Tischlerei hat sich bei dem in diesem Jahr erstmals verliehenen Preis gegen 72 Mitbewerber aus Niedersachsen durchgesetzt. Die hohe Zahl an Bewerbungen sei ein starkes Signal, das während der Corona-Krise von den Unternehmen gesendet wurde. „Das lässt hoffen, dass diese die Zeit intensiv nutzen und den unbedingt notwendigen Wandel zur CO2-armen Wirtschaft aktiv angehen“, betonte Lies in seiner Laudatio. „Wir werden als Landesregierung die niedersächsische Wirtschaft auf dem Weg zur Klimaneutralität aktiv mit Förderprogrammen unterstützen.“ Denn für den Umweltminister ist klar, dass daran kein Weg vorbeiführe, dass trotz der aktuellen Corona-Lage noch mehr für den Klimaschutz getan werden müsse.

Biesel-Mitarbeiter sind in Planungen eingebunden

Doch was hat Biesel denn nun genau gemacht? Der einst in Langenhagen ansässige Betrieb wollte – oder musste – expandieren. Im Bissendorfer Gewerbegebiet fand der Tischler ein geeignetes Grundstück. Dabei verfolgte der 43-Jährige ein Ziel: möglichst klimaneutral bauen und wirtschaften. Entsprechend entstand ein Firmengebäude, das nach KfW-55-Standard errichtet wurde. Als Energiequellen wurden Fotovoltaik, Wärmepumpen und Wärmerückgewinnung innovativ miteinander kombiniert. Zudem wurde die gut 1000 Quadratmeter große Außenfläche an der Straße Am Langen Acker auch in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund naturnah gestaltet. In all diese unternehmerischen Entscheidungen hat Biesel seine Mitarbeiter aktiv in den Planungsprozess eingebunden.

So sieht das Gebäude der Tischlerei Biesel im Bissendorfer Gewerbegebiet aus. Der gut 1000 Quadratmeter große Außenbereich ist gemeinsam mit dem Naturschutzbund ökologisch gestaltet worden. Quelle: Privat

Betrieb übernimmt Vorreiterrolle in Sachen Klimaschutz

Auch das sorge für optimale Arbeitsbedingungen, urteilte die Jury, die sich vom Gesamtkonzept überzeugt zeigte. Denn damit nehme die Tischlerei Biesel eine Vorreiterrolle im Klimaschutz ein und sei gleichzeitig Vorbild für andere Betriebe, die sich klimafreundlich und nachhaltig aufstellen wollen, hieß es in der Laudatio weiter.

„Der Umstieg auf saubere Energien und das Sparen von Energiekosten müssen weiterhin höchste Priorität haben. Klimaschutz ist der Beitrag, den wir der Generation von morgen schuldig sind“, betonte der Umweltminister. Er sei fest davon überzeugt, dass die Umstellung auf erneuerbare Energien einen jetzt umso dringender werdenden wirtschaftlichen Impuls auslösen werde. „Mit der Biesel GmbH wird ein Betrieb ausgezeichnet, der die Herausforderung des klimaneutralen Wachstums annimmt und in vorbildlicher Weise gestaltet“, lobte Lies.

Preisgeld wird in neuen Stromspeicher investiert

Die Auszeichnung bestätigt den Tischlermeister nach eigenen Angaben, den „richtigen Weg eingeschlagen zu haben“. Er spricht davon, dass seine Ideen und Visionen im Lauf der Zeit gewachsen seien. Letztlich hätten ihn die Berechnungen der Experten in Sachen Energieeffizienz überzeugt. Und angesichts von drei eigenen kleinen Kindern steht für Biesel das Thema Nachhaltigkeit ganz weit oben auf der Agenda.

Der 43-Jährige möchte für andere Unternehmer ein Vorbild sein und zeigen, mit wie wenig Aufwand – etwa bei der Gestaltung der Außenanlagen – etwas für den Klima- und damit für den Insektenschutz getan werden kann. „Da kann man einiges bewegen.“ Deshalb macht Biesel auch weiter. Das Preisgeld wird in den Einbau eines Stromspeichers in der Firma investiert, um den mit der Fotovoltaikanlage gewonnenen Strom auch in der dunkleren Jahreszeit nutzen zu können, kündigte er an. Mit Blick auf den zusätzlichen Bezug von Ökogas und Ökostrom sagte Biesel: „Viel mehr kann man in Sachen Klimaschutz als Betrieb nicht tun.“

Das ist der Klima-Innovationspreis Niedersachsen Nachdem das niedersächsische Umweltministerium zehn Jahre lang einen Son­der­preis Umwelt im Rahmen des Inno­va­ti­ons­prei­ses des Land­krei­ses Göt­tin­gen aus­ge­lobt hatte, wurde dieser in diesem Jahr erstmals zu einem landesweiten Klima-Innovationspreis Niedersachsen weiterentwickelt. Jährlich werden niedersächsische Betriebe ausgezeichnet, die mit Ideen, Kreativität und unter­neh­me­ri­scher Gestaltungskraft zeigen, dass im Klimaschutz eine Chance für eine nachhaltige und zukunftsfähige Wirtschaft liegt. Der Klima-Innovationspreis wird im Auftrag des niedersächsischen Umweltministeriums von der Niedersachsen Allianz für Nachhaltigkeit verliehen und ist mit 10.000 Euro Preisgeld dotiert. Der Wettbewerb wird in Kooperation mit dem Innovationspreis des Landkreises Göttingen und der WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen durchgeführt.

Von Sven Warnecke