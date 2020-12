Bissendorf

Im November hat das Land Niedersachsen den Gewinner des erstmals verliehenen Klimainnovationspreises angesichts der Corona-Pandemie noch digital im Internet vorgestellt. Gemeint ist die Tischlerei Biesel aus Bissendorf, die zuvor noch in Langenhagen ansässig war. Der Betrieb hatte sich gegen 72 Mitbewerber durchgesetzt.

Nun hat die Übergabe der Auszeichnung stattgefunden – und die hat sich Umweltminister Olaf Lies nicht nehmen lassen – und persönlich bei Firmenchef Michael Biesel vorbeigeschaut. An seiner Seite hatte er den Vorsitzenden der Landesvertretung der Handwerkskammern in Niedersachsen, Karl-Wilhelm Steinmann, und Frank Ahlers von der Handwerkskammer Hannover.

Anzeige

Vision zur Klimaneutralität

Tischlermeister Biesel und sein Team überzeugten die Jury mit ihrer Vision „Klimaneutralität – Neubau einer Möbeltischlerei“. Bei der Übergabe des Preises hob Lies nun auch die Vorreiterrolle der Tischlerei hervor. „Mit der Biesel GmbH wird ein Betrieb ausgezeichnet, der die Herausforderung des klimaneutralen Wachstums annimmt und in vorbildlicher Weise gestaltet.“ Der Minister erinnerte daran, dass die Landesregierung in den letzten Wochen in Sachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit ein umfangreiches, gut eine Milliarde Euro schweres Maßnahmenpaket geschnürt habe.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Steinmann von der Handwerkskammer freute sich zudem, dass ein Familienbetrieb des Handwerks als erstes Unternehmen den landesweiten Preis erhält. „Das Handwerk ist ein entscheidender Motor in der Klima- und Energiewende“, sagte der Vorsitzende. Deshalb sollten Handwerker öfter und intensiver zeigen, was sie an dieser Stelle leisten könnten. „Der Preis ist somit ein Gewinn für das ganze Handwerk“, so Steinmann.

„Hand in Hand gehen“

„Mit unserem Neubau wollen wir zeigen, dass Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit Hand in Hand gehen“, sagte Firmenchef Biesel. Er hatte diesen gemeinsam mit dem Architekten Benjamin Schmidt-Strohschnieder geplant. Bei der ökologischen Außengestaltung des Areals hatte sich Biesel zudem den Rat des Naturschutzbundes eingeholt.

Von Sven Warnecke