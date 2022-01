Mellendorf

Nach einer Verkehrsunfallflucht in Mellendorf sucht die Polizei Wedemark nun den Verursacher oder die Verursacherin und bittet um Zeugenhinweise.

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte am Mittwoch, 26. Januar, in der Zeit zwischen 18 und 22.30 Uhr einen in einer Parkbucht am Bahnhof in Mellendorf abgestellten Opel Astra touchiert. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, der nach Auskunft der Polizei vermutlich beim Ein- oder Ausparken entstanden ist, flüchtete der Unbekannte.

Die Ermittler beziffern den Schaden auf etwa 500 Euro. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke