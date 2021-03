Schlage-Ickhorst

Belegte Brötchen, Rührei mit Speck und Kaffee zum Frühstück. Bratwurst, Currywurst, Schaschlik nach Art des Hauses oder ein Jägerschnitzel zum Mittagessen, dazu Pommes frites und ein gemischter Salat. All das und einen wöchentlich wechselnden Mittagstisch gibt es jetzt wochentags von 5.30 bis 14.30 Uhr im Zollstation-Imbiss direkt an der Landesstraße 190 zwischen Schlage-Ickhorst und Kiebitzkrug. Alex Schäfer und Thomas Grünwald haben am Montag ihren Imbiss in den Räumen der Gaststätte Zum Alten Zöllnerhaus eröffnet.

Zum Alten Zöllnerhaus hat nur noch Hotelbetrieb und Saal

Die Inhaberfamilie Kleinbach hatte das traditionsreiche Restaurant Zum Alten Zöllnerhaus Ende Oktober geschlossen und bietet seitdem nur noch Hotelbetrieb und den Festsaal zum Mieten an. Ursprünglich wollten die Gastronomen die Familientradition bewahren und ihr geschichtsreiches Unternehmen in die Zukunft führen. Doch in Zeiten der Corona-Pandemie erwies sich das als nicht möglich – die Familie zog die Konsequenzen.

Nun bieten Koch Schäfer (33) und Restaurantfachmann Grünwald (44) dort Speisen an. Die beiden waren zuletzt bei einem Betriebscaterer in der Wedemark beschäftigt und verließen das Unternehmen aus eigenen Stücken. Mit dem Imbiss erfüllten sie sich nach eigenen Angaben den Traum von der Selbstständigkeit.

Schlangestehen für Kohlrouladen

„Wir bieten gutbürgerliche deutsche Küche an“, sagte Schäfer. Das Angebot richte sich vornehmlich an Berufstätige, die die L 190 entlangfahren oder dort eine Zwischenstation einlegen. „Der Mittagstisch wird aber auch gut von Wedemärkern angenommen“, bilanzierte Grünwald nach dem zweiten Tag. „Heute haben wir mehr als 150 Kohlrouladen verkauft“, berichtete er sichtlich zufrieden. „Die Schlange an Kunden ging gefühlt bis nach Mellendorf“ – natürlich mit coronakonformem Abstand.

Vorerst gibt es das Essen nur zum Mitnehmen. „Wir hoffen, dass unsere Gäste bald auch draußen sitzen können.“ 30 Sitzplätze werde es dann vor dem Imbiss geben. Drinnen stehen 20 Plätze zur Verfügung. Mit Spannung erwarten Grünwald und Schäfer neue Entscheidungen zu Lockerungen in der Gastronomie.

Von Gabriele Gerner