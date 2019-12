Hannover

Bei Tiefbauarbeiten in Hannover ist am Donnerstagnachmittag eine alte Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Wie die Feuerwehr mitteilt, wird der britische Fünf-Zentner-Blindgänger noch am Donnerstagabend entschärft. Der Fundort liegt auf einer Baufläche an der Hackethalstraße im Gewerbegebiet Brink-Hafen.

Die Bombe wurde auf einem Baugrundstück entdeckt. Quelle: Christian Elsner

Genauere Angaben über den Evakuierungsradius und die damit betroffenen Straßen gibt es noch nicht. Nach ersten Informationen könne er aber wie üblich 1000 Meter betragen, damit könnte die südlich der Autobahn 2 gelegene Langenhagener Siedlung Wiesenau mit rund 2500 Einwohnern betroffen sein. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst führt derzeit erste Arbeiten am Fundort durch.

Die Feuerwehr will demnächst weitere Informationen zum Ablauf der Evakuierung veröffentlichen. Dann soll auch feststehen, wo die Betreuungs- und Sammelstelle eingerichtet wird. Wie viele Menschen das Gebiet verlassen müssen, steht ebenfalls noch nicht fest.

Von Peer Hellerling