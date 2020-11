Hannover

Die Motorrad-Stauhelfer der Johanniter Hannover verabschieden sich in die Winterpause. Damit endet für sie gleichzeitig eine Saison, die gänzlich anders war als zuvor. Denn durch die Corona-Pandemie legten die Ehrenamtlichen deutlich weniger Kilometer auf den Autobahnen rund um die Landeshauptstadt zurück als sonst. Dennoch gab es jede Menge zu tun – vom Großbrand im Sommer an der Autobahn 7 bis hin zur Bombenräumung im Oktober in Seelhorst.

1089 Stunden ehrenamtlicher Arbeit

31.740 Kilometer legten die Stauhelfer der Johanniter-Ortsverbände Hannover-Wasserturm und Aller-Leine in diesem Sommer zurück. Das entsprach 1089 Stunden ehrenamtlicher Arbeit. 2019 waren es noch mehr als 50.000 Kilometer und 1799 Stunden. Der Grund für das deutliche Minus war: Corona. Statt zu Ostern ging die Saison erst am Himmelfahrtswochenende los. Außerdem war anfangs durch das geringe Reiseaufkommen weniger zu tun.

Anzeige

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Zum Herbst mehr zu tun

„Das änderte sich aber im Herbst“, sagt Michael Scholz, Leiter der hannoverschen Motorradstaffel. Nach dem ersten Teil-Lockdown im Frühjahr sei deutlich spürbar gewesen, dass die Menschen nach draußen wollten. In Staus versorgen die Johanniter dann große und kleine Geplagte mit Essen, Trinken und Spielzeug. Zudem kommen ihre Motorräder im Ernstfall oft schneller durch die Blechlawinen als breite Einsatzfahrzeuge.

Das war auch beim Waldbrand neben der A­ 7 Mitte im August entscheidend. Die ganze Nacht wurde die Autobahn bei Schwarmstedt gesperrt. Mit fünf Maschinen unterstützten die Stauhelfer Feuerwehr und Polizei, brachten bis zum Morgengrauen rund 1500 Wasserflaschen zu den Wartenden in den Staus. „Mit den Motorrädern kamen wir gut durch“, sagte Scholz. Außerdem begleiteten die Helfer mehrfach entkräftete Autofahrer entgegen der Fahrtrichtung aus dem Stau heraus.

„Irgendwas ist immer“

Doch auch wenn es auf den Autobahnen insgesamt ruhiger zuging, hieß das keinesfalls durchatmen. Stattdessen suchten sich die Stauhelfer andere Arbeit: Einige Ehrenamtler übernahmen kurzerhand Schichten im Corona-Testzentrum am Flughafen Langenhagen, andere halfen als Krankentransportfahrer bei der Bombenräumung am 1. Oktober in Hannover-Seelhorst. Scholz’ passendes Abschlussfazit: „Irgendwas ist immer.“

Von Peer Hellerling