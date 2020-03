Langenhagen

In einem Detail sind sich alle Entwürfe gleich: Der von dem renommierten Architekten Dieter Oesterlen entworfene Ratstrakt wird abgerissen. Doch was an seiner Stelle sowie auf dem derzeit angrenzenden Parkplatz am Waggumer Hof entstehen wird, ist offen. Gleich zwei Sieger sind am Dienstagabend aus der Jurysitzung des Architekturwettbewerbs für den Rathausanbau hervorgegangen: Das Büro Kellner, Schleich und Wunderling aus Hannover sowie deren Kollegen Schenker, Salvi und Weber aus Wien konnten gleichermaßen das mit Vertretern der Langenhagener Stadtverwaltung, des Rates sowie einer Auswahl erfahrener Architekten besetzte Gremium überzeugen. Laufen alle jetzt folgenden Verfahren ohne Störung ab, könnte Baustart im September 2021 sein.

Bewerberfeld von hoher Qualität

Beide Entwürfe umfassen den neuen Anbau samt einer darunter liegenden Tiefgarage sowie die Komplettsanierung des Altbaus. Ähnlich sind sich die Entwürfe auch in dem Ansatz, beide Gebäudeteile in ihrem Inneren auf den gleichen Standard zu bringen. „Es entstehen keine Arbeitsplätze erster und zweiter Klasse“, betonte Bürgermeister Mirko Heuer nach Ende der Jurysitzung. Insgesamt, so der Juryvorsitzende Amandus Samsøe Sattler aus München, sei das gesamte Bewerberfeld von hoher Qualität gewesen. Weshalb es am Ende auch zwei erste Plätze gebe.

Der Juryvorsitzende, der Münchner Architekt Amandus Samsoe Sattler, zwischen Baudezernent Carsten Hettwer (links) mit dem von ihm favorisierten Entwurf aus Wien und Bürgermeister Mirko Heuer, der die Arbeit aus Hannover bevorzugen würde. Quelle: Rebekka Neander

Ein Entwurf zu groß, der andere zu klein

Sie unterscheiden sich in wenigen, dafür elementaren Punkten: Der Entwurf des hannoverschen Büros Kellner, Schleich und Wunderling zieht die Charakteristika des Altbaus in der Außenhaut nahezu identisch fort. An seinem Ostende zum Waggumer Hof entsteht der Ratstrakt mit Sitzungsräumen, einem Foyer und einer Cafeteria. Dieser Bereich lasse sich komplett vom übrigen Rathaus trennen und damit auch für Veranstaltungen autark nutzen. An zwei Punkten wünschen sich die Preisrichter bis Ende April nun Nachbesserungen: Der Entwurf überschreitet die vorgegebene Fläche um 800 Quadratmeter. Zudem wünscht sich das Gremium eine Überarbeitung des Eingangs zur nördlich gelegenen Konrad-Adenauer-Straße. Dieser Zugang verdiene eine Aufwertung.

Die aus Wien eingesandte Arbeit unterscheidet optisch dagegen Alt- und Neubau, auch wenn er im Inneren ebenfalls keine Wertdifferenzen erkennen lässt. Dort, wo heute der Ratstrakt beginnt, sieht diese Arbeit den Haupteingang mit einem neuen Foyer vor. Zentral liegt dort auch eine Art „Sitztreppe“, die auch für Veranstaltungen genutzt werden könnte. Dieser Entwurf unterschreitet die vorgegebene Fläche um 300 Quadratmeter. Zudem liegt der Ratssaal mit Sitzungräumen auf der Südseite des Gebäudes. Die Jury wünscht sich eine verstärkte Öffnung dieses Bereiches zur Konrad-Adenauer-Straße, um die politischen Prozesse besser sichtbar zu machen.

Zur Galerie Nicht nur die Schulen in Langenhagen erhalten Neu- und Umbauten. Auch das Rathaus steht vor einem solchen Projekt: Am Dienstag wurde der Architektenentwurf prämiert.

Neubau und Sanierung dauern insgesamt rund fünf Jahre

Beide Büros müssen sich nun Ende April in einem Verfahrenswettbewerb unter Beweis stellen. Baudezernent Carsten Hettwer rechnet frühestens nach der Sommerpause Anfang September mit einer endgültigen, dann auch politisch getragenen Entscheidung, welcher Entwurf umgesetzt werden soll. Baustart könnte dann „rund ein Jahr später sein“, sagte Hettwer am Dienstagabend. Sowohl für den Neubau als auch für die dann anschließende Grundsanierung des in die Jahre gekommenen Altbaus veranschlagt Hettwer jeweils rund 30 Monate, sodass mit einem vollständigen Ende aller Arbeiten im September 2026 zu rechnen wäre. Sobald der Neubau fertig ist, zieht die Verwaltung aus dem Altbau in die neuen Räume. Erst dann könne die Sanierung des heutigen Rathauses beginnen. Wohin die politischen Gremien nach dem Abriss des Ratstraktes für den Übergang umziehen werden, ist derzeit vollkommen offen.

Über die Kosten des Anbaus wollte am Dienstag niemand etwas sagen. Gleichwohl hätten der nachhaltige Umgang mit dem Flächenverbrauch sowie die Einbringung regenerativer Energieelemente schon bei der Wettbewerbsausschreibung eine zentrale Rolle gespielt. Alle Entwürfe sind bis Mittwoch, 25. März, im Ratssaal während der Öffnungszeiten des Rathauses zu besichtigen. Die Ratssitzung am Montag, 23. März, zieht deshalb voraussichtlich in die Mensa des Schulzentrums um.

Lesen Sie auch

Von Rebekka Neander