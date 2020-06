Langenhagen

Seit Ende der Achtzigerjahre kümmert sich Horst Körber um alte Flurnamen in Langenhagen, damit diese nicht in Vergessenheit geraten. Das tut er ehrenamtlich. Als Ergebnis seiner jahrzehntelangen Arbeit ist das „Langenhagener Flurnamenlexikon“ entstanden. Präzise und wissenschaftlich genau wurden in dem Verzeichnis unzählige Namen erläutert und beschrieben. Unter Flurnamen werden namentliche Bezeichnungen eines kleinen Teils der Landschaft – Flur – verstanden. Selbst manche Wiesen und Äcker, Wälder und Wege besitzen eigene Namen und teilen das Gelände ein. Körber hat dafür eine alphabetische Erklärung sowie Nachweise der Flurnamen in Langenhagen samt einer millimetergenauen Karte geschaffen.

Der damalige Landkreis Hannover wollte im Jahr 1982 für sein Kreisgebiet eine Sammlung der Flurnamen erstellen. Doch bereits 1997, nachdem nur 16 von 50 Teilkarten fertig waren, wurde das Projekt beendet. Körber hatte diese Aufgabe für Langenhagen als ehrenamtlicher Mitarbeiter in der Kartenabteilung des Stadtarchivs übernommen – und machte weiter. Er wertete Erbregister, Amts- und Grenzbeschreibungen oder etwa Karten aus den Landes- und Kreisarchiven aus.

3500 Flurnamen bleiben der Stadt erhalten

Mehr als 3500 Namen habe Körber im Lauf der Zeit in den unterschiedlichsten Schreibweisen gesammelt und interpretiert, lobt die Leiterin des Stadtarchivs, Heike Brück-Winkelmann, ihren Mitarbeiter. Dank seines großen Engagements verfüge Langenhagen heute über einen beachtlichen Kartenbestand. Als Beispiel wird der Bereich Brink angeführt. Dort kam Körber allein auf 65 Flurnamen. Von denen wären wohl 52 in Vergessenheit geraten, da sie heute nicht mehr verwendet werden.

„Verschwundene Namen sind wichtig“, betont Brück-Winkelmann. Sie weisen auf Veränderungen hin. So etwa der Heitlinger Kirchenweg: Diesen gibt es nicht mehr, da Heitlingen nicht mehr zum Kirchspiel Engelbostel gehört. Oder etwa Am Lienkamp; dort wird schon lange kein Flachs mehr angebaut, um Leinen zu weben. Und die Schoppenwiesen. Dort wuchs nie Wein, sondern dort wurden Schafe geweidet, hatte Körber herausgefunden. Denn die Vierbeiner wurden einst „Schoop“ genannt.

Diese Fleißarbeit würdigte Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer nun als „hervorragenden, ehrenamtlichen Einsatz“ für die Stadt und deren Geschichte.

