Langenhagen

Bund, Länder und Kommunen begehen in diesem Jahr gemeinsam ein besonderes Jubiläum: Seit 50 Jahren gibt es das Programm der Städtebauförderung. Mit dem Film „Städtebauförderung – mehr als nur Fassade“ beteiligt sich die Stadt Langenhagen am bundesweiten Aktionstag am Sonnabend, 8. Mai.

Förderung in Langenhagen besteht seit fünf Jahren

„Dieser Termin passt hervorragend, um aus unseren beiden Sanierungsgebieten zu berichten“, sagt Langenhagens Stadtbaurat Carsten Hettwer. „Zumal wir 2021 ebenfalls einen besonderen Geburtstag feiern.“ Denn vor fünf Jahren wurde Wiesenau in das Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ und der Bereich Kernstadt Nord/Walsroder Straße in das Förderprogramm „Lebendige Zentren“ aufgenommen. Auch Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer freut sich: „Beide Gebiete und auch die Menschen, die dort leben und arbeiten, haben seither in vielerlei Hinsicht von den jeweils zu einem Drittel von Bund, Land und Stadt finanzierten Vorhaben profitiert.“

Mehr als 70 Projekte wurden bislang in den beiden Sanierungsgebieten verwirklicht. Einige von ihnen stellt der gut siebenminütige Film vor. Anhand dieser Beispiele erläutern Akteurinnen und Akteure aus der Stadtverwaltung und anderen beteiligten Gruppen die Ziele der Städtebauförderung in Langenhagen, beschreiben abgeschlossene Maßnahmen und noch vorhandene Pläne. Zu Wort kommen ebenfalls Anwohner aus den unterschiedlichen Bereichen. Sie berichten von Veränderungen, den Beteiligungsformaten und dem ehrenamtlichen Engagement vor Ort.

Film führt zu markanten Orten und beteiligten Personen

In knapp 120 Stunden hat der Diplomkünstler und Journalist Philipp von Zitzewitz Bildmaterial zusammengetragen, um daraus eine virtuelle Reise durch Wiesenau und die Alte Mitte Langenhagens zu erschaffen. Die Route führt durch verschiedene Straßen, zu markanten Orten, über die Dächer und zu Menschen, die auf die eine oder andere Weise zum Gelingen der Städtebauförderung in Langenhagen beigetragen haben.

„Gerade die vergangenen Monate der Corona-Pandemie haben uns verdeutlicht, wie wichtig ein intaktes Umfeld, Plätze mit hoher Aufenthaltsqualität und Orte der Begegnungen sind“, sagt Christine Söhlke aus der städtischen Abteilung für Stadtplanung und Geoinformation. Doch dort größere Aktionen auszurichten, wie sie sonst am Tag der Städtebauförderung angeboten wurden, sei derzeit unmöglich. Das bedauern Söhlke und auch Heike Wohltmann vom Geschäftsstraßen- und Stadtteilmanagement ausdrücklich. „Am Aktionstag aber gar nichts zu machen, das kam für uns nicht infrage“, stellt Söhlke klar.

50 Jahre Städtebauförderung Die Städtebauförderung ist eine zentrale Säule der Stadtentwicklungspolitik des Bundes. Sie unterstützt seit 1971 Städte und Gemeinden dabei, baulichen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ökologischen Herausforderungen zu begegnen. Mehr als 9300 Gesamtmaßnahmen wurden bis 2020 gefördert – in 3900 Kommunen bundesweit. Dahinter steht der Ansatz der Städtebauförderung als quartierbezogenes und integriertes Programm. In den vergangenen fünf Jahrzehnten hat diese sich immer wieder neuen Herausforderungen angepasst. Die seit 2020 bestehenden drei Bund-Länder-Programme „Lebendige Zentren“, „Sozialer Zusammenhalt“ sowie „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ sollen die aktuellen Problemlagen gezielter ansprechen.

Die Stadt Langenhagen beteiligt sich darum dieses Jahr mit dem Film, der sowohl für die Menschen in den Sanierungsgebieten als auch jenseits davon interessant sein dürfte. Der Film „Städtebauförderung – mehr als nur Fassade“ ist ab sofort auf der städtischen Themenseite unter www.langenhagen.de/sanierungsgebiete abrufbar – und er kann auch nach dem diesjährigen Aktionstag noch angeschaut werden.

Von Frank Walter