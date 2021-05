Auf dem Gelände des ehemaligen NP-Marktes in Kaltenweide könnte bald ein neues Gebäude stehen – das erregt die Gemüter. Anwohner Arne Wolkenhauer hat deshalb in einer Umfrage nun ermittelt, was sich die Menschen vor Ort tatsächlich wünschen – mit einer einfachen Multiple-Choice-Frage.