Wunstorf/Langenhagen

Das Klinikum Region Hannover bekommt einen neuen kaufmännischen Direktor für seine Psychiatrie-Standorte in Wunstorf und Langenhagen sowie die Geriatrie in Langenhagen. Erstmals wird dieser als geschäftsführender Direktor auch die Gesamtverantwortung für diese Standorte übernehmen. Der Neue heißt Jochen Glöckner und wechselt zum 1. Juni aus Baden-Württemberg in die Region.

Dort führte der 53-jährige bisher die Geschäfte des SRH-Krankenhauses in Oberndorf. „Er ist ein profunder Kenner der deutschen Krankenhauslandschaft“, sagte Barbara Schulte, KRH-Geschäftsführerin für Finanzen und Infrastruktur und freut sich deshalb über Glöckners Zusage. Mit der neuen Struktur eines Gesamtverantwortlichen im Direktorium setzt das Klinikum ein Modell um, mit dem es auch in anderen Bereichen schon gute Erfahrungen gesammelt hat.

Neue Strategie ist zu verfolgen

Jochen Glöckner blickt auf eine Ausbildung als Maschinenbauer und ein Studium der Fertigungswirtschaft zurück. Bei seiner ersten Stelle im Controlling eines Krankenhauses musste er mit seinen Kollegen die Fallpauschalen miteinführen und interessiert sich seitdem besonders für die Klinikwelt. „Besonders fasziniert hat mich dabei stets die Psychiatrie. Die Problemlagen der Menschen sind hier enorm vielschichtig“, sagte er nach einer KRH-Pressemitteilung.

Bisher war er vor allem in Süddeutschland tätig, hat vom Klinikum Region Hannover bisher aber einen guten Eindruck und wechselt deshalb für die neue Aufgabe gern nach Niedersachsen. Hier muss er unter anderem die neue Psychiatriestrategie 2025 umsetzen und sich um Bauprojekte wie die neue Kinder- und Jugendpsychiatrie in Wunstorf kümmern.

Lesen Sie auch:

Nach Fehlalarm-Einsatz: Klinik und Feuerwehr wollen sich besser abstimmen

Orden für Psychiatrie-Papst Andreas Spengler

Doppelte Verantwortung für Psychiatrie: Chefarzt Bartusch ist künftig auch Ärztlicher Direktor

Von Sven Sokoll