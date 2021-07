Langenhagen

In der Stadt ist die Zahl der Menschen ohne Job im Juli um 25 leicht gesunken. Wie die Agentur für Arbeit in ihrer monatlichen Statistik mitteilte, hatten im auslaufenden Monat 2294 Männer und Frauen keine Arbeit. Das sind 136 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr.

Das spiegelt sich auch in der Arbeitslosenquote auf Basis aller sogenannten zivilen Erwerbspersonen wider. Diese betrug im Juli 7,5 Prozent, vor einem Jahr lag sie noch bei 8 Prozent. In diesem Monat meldeten sich 365 Menschen neu oder erneut arbeitslos. Das sind 76 mehr als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten 397 Personen ihre Arbeitslosigkeit, ein Plus von 144 im Vorjahresvergleich. Seit Jahresbeginn gingen in der Langenhagener Geschäftsstelle der Agentur für Arbeit 2344 Arbeitslosmeldungen ein. Das bedeutet ein Minus von 455 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem gegenüber stehen 2426 Abmeldungen von Arbeitslosen, ein Plus von 299.

Junge Leute melden sich im Sommer häufig arbeitslos

Bei den Erwachsenen sank die Zahl der Erwerbslosen, bei den unter 25-Jährigen stieg die Quote indes. Im Juli registrierte die Arbeitsagentur 190 junge Arbeitslose, zehn mehr als im Juni. Doch das sei ein eher üblicher, vorübergehender Anstieg, hieß es. Denn zu dieser Zeit würde sich viele Ausbildungs- und Schulabsolventen über den Sommer arbeitslos melden.

Der Zahl offener Arbeitsstellen ist im Juli um 33 auf 816 gestiegen, im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 273 Stellen mehr. Arbeitgeber meldeten zudem 171 neue Jobs, 22 weniger als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 1275 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das ein Zuwachs von 246.

Von Sven Warnecke