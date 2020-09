Langenhagen

Die anhaltende Corona-Pandemie hat nun auch den Arbeitsmarkt in Langenhagen erreicht – und wie! Die Jobverluste treffen die Flughafenstadt stärker als andere Kommunen in der Region Hannover. Das geht aus der am Dienstag veröffentlichten Statistik der Bundesagentur für Arbeit hervor.

In dem Zahlenwerk sind mit Ende August 2591 Menschen ohne Arbeit gelistet – 161 mehr als im Monat Juli. Das sind 685 Arbeitslose mehr als noch vor einem Jahr. Die Erwerbslosenquote sprang von 6,4 im Jahr zuvor auf nunmehr 8,5 Prozent.

560 offene Stellen

Wie die Agentur für Arbeit weiter berichtet, meldeten sich im August 461 Langenhagener neu ohne Job, zehn mehr als vor einem Jahr. Von dem Anstieg sind sowohl Frauen wie Männer aus jeder Altersgruppe betroffen. Gleichzeitig haben aber auch 309 Menschen eine neue Arbeit gefunden. Allerdings sind das 86 weniger als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Seit Januar haben sich 3260 Leute in der Stadt arbeitslos gemeldet, das bedeutet ein Minus von 139 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dem stehen 2436 Abmeldungen von Arbeitslosen (minus 875) gegenüber.

Der Bestand an offenen Stellen in Langenhagen ist im August um 17 Arbeitsplätze auf 560 gestiegen. Arbeitgeber meldeten 171 unbesetzte Jobs, acht weniger als vor einem Jahr. Seit Januar gingen in der Geschäftsstelle 1200 offene Arbeitsstellen ein. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeutet das eine Abnahme von 471 Jobangeboten.

