Zahl der Corona-Infizierten in Langenhagen steigt deutlich an

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Langenhagener steigt weiter an. Das Gesundheitsamt der Region Hannover meldete für Montag 254 Fälle. Am vergangenen Freitag belief sich die Zahl der Infizierten auf 211. Seit Beginn der Pandemie im März 2020 haben sich insgesamt 1448 Langenhagener angesteckt.

Diese neuerliche extrem hohe Zahl an Infizierten bedeutet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 227,9. Dieser Wert sagt aus, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner in einem bestimmten Gebiet über einen Zeitraum von sieben Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Nur Gehrden mit 270 und Isernhagen mit 234 standen in der Region am Montag bei diesem Wert noch schlechter da als Langenhagen.

Anstieg im familiären Umfeld zu finden

Einen Hotspot – also ein großflächiger Ausbruch etwa in einem Senioren- oder Pflegeheim – gibt es aktuell aber nicht in der Stadt, sagt Regionssprecherin Sonja Wendt. Auch nicht in der AWO-City-Park-Residenz. Denn genau dorthin hatte die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) eine Bewohnerin zurückgeschickt, die sich möglicherweise zuvor bei einer Behandlung in der Klinik ebendort mit dem Coronavirus infiziert hatte.

In den Langenhagener Einrichtungen gebe es nur vereinzelnd an Covid-19 Erkrankte, sagt Wendt. Aktuell seien mehr Kinder und Jugendliche erkrankt. Diese Ansteckungen seien ihren Angaben zufolge auf „familiäre Zusammenhänge zurückzuführen“.

Seit Ausbruch der Pandemie haben sich regionsweit 23.808 Menschen infiziert. 469 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region gestorben. Der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt aktuell bei 85 Jahren. „Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 3555 Menschen in der Region infiziert“, berichtet Wendt.

