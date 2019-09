Engelbostel

„Kinder, wie die Zeit vergeht“, meint Heike Haster. Das Vorstandsmitglied des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) Engelbostel erinnert sich an die Anfänge der DRK-Kleiderstube in Engelbostel im Sommer 2009. Damals sei Aktiven des DRK bei der Ausgabe von Lebensmitteltüten der Langenhagener Tafel in Engelbost...