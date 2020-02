Kaltenweide

Gut dreieinhalb Jahre war sie die Basis für Diskussionen rund um Rat und Rathaus: Die Facebook-Gruppe „Das politische Langenhagen“ sollte allen ein Forum bieten, sich an der politischen Debatte öffentlich zu beteiligen. Am Wochenende aber war Schluss. Florian Windeck, Vorsitzender des Bürgervereins für Kaltenweide und Moderator der Gruppe, machte die Gruppe zu. „Es gab dort keine Diskussion mehr“, sagte Windeck am Sonntag auf Nachfrage dieser Zeitung. Er habe die Gruppe nicht gelöscht, alle Beiträge seien noch da. „Ich muss jetzt in Ruhe überlegen, was daraus wird.“

Windeck hatte die Gruppe seit Juli 2016 als Moderator betreut. Ideengeber war seinerzeit der Verein Bürger für Kaltenweide (BfK), der den zur Kommunalwahl 2016 antretenden Parteien und Gruppierungen die Möglichkeit geben wollte, ihre Programme zu präsentieren und zur Diskussion zu stellen. Allein: Davon ist nicht viel übrig geblieben. „Am Ende war es nur ein Schwarz-Weiß-Denken“, sagte Windeck am Sonntag hörbar resigniert. „Es wurden nur noch Beschimpfungen gepostet oder einzelne Emojis, aber keine Diskussion mehr geführt.“

Windeck wehrt sich gegen den Vorwurf der Zensur

Über den Verfall der Debattenkultur hatten sich in den vergangenen Monaten auch mehrere Leser beklagt. „Ich wurde daraufhin in privaten Nachrichten auf diversen Kanälen aufgefordert, als Moderator einzugreifen.“ Der damit verbundene Aufwand fraß nicht nur immer mehr seiner Freizeit. Auch die Zahl der direkten Anfeindungen wuchs stetig. „Ich wurde auf allen möglichen Kanälen bedrängt und der unmöglichsten Verwerfungen verdächtigt. Und immer wieder der Vorwurf, ich übte Zensur.“ Auch dies weist Windeck deutlich zurück. „Seit Juli 2016 haben die anderen Administratoren und ich genau vier Beiträge löschen müssen, zudem musste ein einziges Mitglied die Gruppe verlassen.“ Bei einer Mitgliederzahl von zuletzt knapp 600 Personen für Windeck ein durchaus aussagekräftiges Verhältnis.

Auch im Ratssaal hat sich der Ton unter den Politikern sowie gegenüber der Verwaltung in der jüngeren Vergangenheit verschlechtert. Ähnlich sei die Entwicklung insbesondere bei einigen wenigen Ratsmitgliedern auch in den Facebook-Gruppen, beklagt Windeck. „Wir haben mehrfach deshalb noch einmal auf die Gruppenregeln hingewiesen.“ Zum einen sollten nur noch klar beweisbare Fakten veröffentlicht werden und „nicht nur halbgare Vermutungen“. Zum anderen wurde eine Person temporär gesperrt. Genutzt hat dies alles nichts. Der schlechte Umgangston blieb, die in die Kritik geratene Person änderte auch nach ihrer Rückkehr nichts an ihrem Gebaren und wurde endgültig ausgeschlossen.

Angriffe auch in anderer Gruppe abgewehrt

Mehr noch: Unmittelbar nachdem Windeck die Gruppe für weitere Beiträge schloss, tauchte in einer weiteren von Windeck moderierten Gruppe ein bislang unbekannter Nutzer auf mit dem Versuch, dort eine politische Debatte in polemischem Ton fortzusetzen, berichtete Windeck. „Weil es in dieser Gruppe nun überhaupt nicht um Politik geht, habe ich diesen Beitrag umgehend gelöscht.“

Und nun? Windecks Entscheidung hat Wirkung gezeigt. „Die Reaktionen nach der Schließung der Gruppe haben mich positiv überrascht“, schreibt er in einem Kommentar auf Facebook und reagiert damit auf ein Angebot der Grünen, ihr Forum für politische Debatten zu öffnen. Windeck habe „viel Zuspruch und Verständnis“ erhalten, „auch erreichten mich aber über diverse Kanäle Nachrichten, in denen mein Entschluss bedauert wurde. Gerade im Hinblick auf die kommenden Kommunalwahlen wird eine Plattform für den Austausch gewünscht.“ Deshalb gibt er nicht auf. Sollten sich zwei weitere Personen finden, die bereits sind, mit ihm gemeinsam das Forum zu moderieren, wolle er die Gruppe wieder öffnen. Vorausgesetzt, alle halten sich an die Regeln guten Benehmens. Diese hat Windeck vorsichtshalber jetzt noch einmal deutlich erweitert.

Von Rebekka Neander