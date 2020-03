Krähenwinkel

„Ist das meine Maus?“: Heiko Engel macht die Tür einen Spalt weit auf und schaut in das Hundehaus. In der ersten Box auf der linken Seite springt hinter den Gitterstäben eine Hündin auf und schaut neugierig in seine Richtung. Der Tierheim-Mitarbeiter nähert sich Lady, die vor Freude mit dem Schwanz wedelt. Dann gibt es erst mal ausgiebige Streicheleinheiten. Bellen tut die alte Dame nicht.

Lady ist ein Staffordshire-Malinois-Mix, fast elf Jahre alt. Doch die Hündin wohnt mehr als die Hälfte ihres Lebens schon im Tierheim Langenhagen, das vom Tierschutzverein Hannover betrieben wird. Genauer gesagt seit August 2013 – mehr als sechs Jahre. Sie ist damit aktuell das Tier, das am längsten in der Einrichtung an der Evershorster Straße zu Hause ist. In der größten und schönsten Box, wie Engel berichtet. Er ist seit dem ersten Tag als Pate an ihrer Seite. „Ich liebe diesen Hund über alles“, sagt der Moderator des vereinseigenen Fernsehens Tierheim TV. Spaziergänge, schmusen, bürsten und tägliche Übungen – das alles gehört dazu. In den ersten Jahren sei Lady eine Zicke gewesen. Sie kam aus schlechter Haltung ins Tierheim. Die Hündin hatte Engels Angaben zufolge einen ausgeprägten Beschützerinstinkt, hätte durchaus auch zugebissen.

Hündin braucht Spezialfutter und Physiotherapie

Inzwischen ist die Dame ruhiger geworden. Engel bezeichnet sie als „ganz, liebe alte Oma“. Auch Fremde begrüßt sie schwanzwedelnd und stört sich nicht weiter an dem Besuch in ihrer Box. Zudem ist die Hündin krank, bekommt viele Medikamente, Spezialfutter und einmal in der Woche Physiotherapie. Das Tierheim investiert monatlich viel Geld in den Vierbeiner.

Die Mitarbeiter suchen noch immer ein neues Zuhause für Lady – doch bisher habe sich niemand wirklich für sie interessiert. Dennoch kennen viele Besucher die alte Dame, denn zweimal präsentierte das Tierheim die Hündin bereits bei Tierheim TV. Zudem hat der Vierbeiner einen eigenen Blog auf Facebook. In „Ladys fabelhafter Welt“ berichtet das Tier aus seiner Sicht über das Leben in Krähenwinkel.

Tränen beim Abschied?

Engel würde sich freuen, wenn die „Oma“ einen neuen Besitzer findet – doch sie wird nur an jemanden mit Rasseerfahrung vermittelt. Zudem sei die Physiotherapie weiterhin notwendig. „Lady wäre bei mir zu Hause, wenn ich keine Katzen hätte“, sagt Engel. Bei einem Abschied würde er wahrscheinlich Tränen verdrücken – aber vor Freude, wie der Hunde-Pate sagt. „Es wäre toll. Ich würde mich natürlich freuen.“

Maja lebt seit knapp drei Jahren im Katzenhaus

Im Katzenhaus schaut Maja neugierig durch die Glastür, als Pflegerin Tanja Paulmann kommt. Auch dieses elfjährige Tier ist keine Unbekannte: Die Hauskatze lebt seit Mai 2017 im Tierheim – in einem Einzelzimmer. „Streicheln ist okay, solange sie da Lust zu hat“, erklärt Paulmann, während sie die Samtpfote mit einem Snack füttert. Auf den Arm gehe die Katze nicht. Maja hat Arthrose im Knie und eine Herzinsuffizienz. Zudem plagt sie eine chronische Zahnfleischentzündung. Über einen Futterautomaten bekommt sie täglich Medikamente. Ein Interessent müsste Katzenerfahrung mitbringen, um der elfjährigen Katze ein Zuhause geben zu können. Zudem verträgt Maja keinen Stress.

Kaninchen-Paar wird nur zusammen vermittelt

Auch bei den Kleintieren gibt es Bewohner, die bereits lange im Tierheim leben und bislang noch keine neue Heimat gefunden haben. So beispielsweise auch das Kaninchen-Paar Pakko und Kikko. Beide sind seit Mai 2019 da. „Kinder, ihr müsst auch mitspielen“, sagt Pflegerin Ulrike Thiem, als sie die Tür zum Käfig öffnet – und sich die beiden im Holzhaus verkrümeln. Bei den Kleintieren dauere eine Vermittlung immer unterschiedlich lang. Es gab bis vor Kurzem zwei Kaninchen, die mehrere Jahre im Tierheim saßen – das eine knapp zehn Jahre und das andere acht Jahre. Beide mussten eingeschläfert werden, haben kein neues Zuhause mehr gefunden.

Der dreijährige Pakko wird nur mit Partnerin Kikko, fünf Jahre alt, vermittelt. Die Tiere müssen immer zu zweit leben, erklärt Thiem. Unter vier Quadratmetern Platz gehe es nicht. Am besten wäre noch ein Freilauf. Bei Pakko und Kikko gibt es noch eine weitere Besonderheit: Sie vertragen keinen Staub.

Hausschweine bevölkern Weidestall seit vier Jahren

Und dann gibt es noch Detlev und Dieter – ein Schweinepaar. Beide belagern den Weidestall des Tierheims. Seit vier Jahren. Anfang Januar 2016 irrten die zwei in einem Wald in der Nähe der L190 bei Lindwedel umher. Das Tierheim fing sie ein. Auch die Hausschweine suchen weiterhin neue Besitzer. Aber es gibt eine Bedingung: „Sie werden nur vermittelt, wenn sie nicht gegessen werden“, sagt die stellvertretende Leiterin des Tierheims, Anke Forentheil.

Hunderte Tiere haben 2019 neue Besitzer gefunden Im vergangenen Jahr hat das Tierheim Hannover 164 Hunde erfolgreich an neue Besitzer vermitteln. Zudem fanden 503 Katzen ein neues Zuhause. 587 Kleintiere leben zudem nicht mehr im Tierheim, sondern haben 2019 neue Besitzer gefunden. Aktuell beherbergt das Tierheim mit Sitz in Langenhagen-Krähenwinkel 69 Hunde, 112 Katzen und 78 Kleintiere – darunter Kaninchen, Mäuse, Ratten und Vögel. Zudem leben die Schweine Detlev und Dieter im Weidestall. Die Einrichtung an der Evershorster Straße 80 hat für Besucher im Winter – November bis Ende Februar – montags, dienstags und donnerstags jeweils von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Jeden Freitag sind die Türen von 13 bis 17 Uhr und jeden Sonnabend von 12 bis 16 Uhr offen. In den Sommermonaten verlängern sich die Öffnungszeiten am Freitag um eine Stunde – dann stehen die Mitarbeiter von 13 bis 18 Uhr bereit. Das Tierheim ist per E-Mail an info@tierheim-hannover.de oder unter Telefon (0511) 9733980 erreichbar.

