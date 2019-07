Langenhagen

Ein 21 Jahre alter Autofahrer ist am Mittwoch gegen 8 Uhr in Langenhagen bei einem Zusammenstoß mit dem VW Golf eines 43-Jährigen verletzt worden.

Nach Auskunft von Langenhagens Polizeisprecher Patrick Götze wollte der Golf-Fahrer vom Rehkamp auf die Wagenzeller Straße abbiegen. Dabei habe er aber offenbar die Vorfahrt des von der Abfahrt der Autobahn 352 kommenden VW Passat des 21-Jährigen übersehen, der die Kreuzung geradeaus passieren wollte. Es kam zum Zusammenstoß. In der Folge wurde der jüngere der beiden Männer leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 17.000 Euro. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.