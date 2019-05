Langenhagen

Die Langenhagener Polizei ermittelt nach zwei Einbrüchen im Stadtgebiet. Am Graneweg sind Unbekannte zwischen Freitag, 0 Uhr, und Sonntag, 16.30 Uhr, in einen Baucontainer eingestiegen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin hebelten die Täter eine verschlossene Tür auf und gelangten so in das Innere. Ob die Einbrecher etwas gestohlen haben, dazu können die Beamten noch keine Angaben machen.

Auch bei einem Einbruch in ein Haus am Reuterdamm ist derzeit unklar, ob und was die Täter geklaut haben. Nach Auskunft der Sprecherin waren die Eigentümer bisher nicht vor Ort. Die Unbekannten hebelten zwischen Freitag, 15 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr, die Kellertür auf und verschafften sich so Zutritt. Anschließend durchsuchten die Einbrecher die Räume.

In beiden Fällen bittet die Polizei Zeugen, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215 entgegen.

Von Julia Gödde-Polley