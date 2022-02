Hannover

Die Autobahngesellschaft Nordwest hat sich auch für dieses Jahr wieder zwei Tempobaustellen vorgenommen, bei der Autobahnabschnitte für wenige Tage voll gesperrt und dann mit Hochdruck erneuert werden, statt mit Teilsperrungen über viele Wochen zu arbeiten. Insgesamt will die Gesellschaft im Raum Hannover/Braunschweig 21 Millionen Euro in die Erneuerung investieren.

Tempobaustellen auf den Autobahnen bei Hannover

„Unser Konzept des schnellen Bauens hat sich bewährt“, sagt der Hannover-Chef der Autobahngesellschaft, Jörg Fischer. Man spare Geld, die Qualität habe sich als ebenso hoch erwiesen wie bei Langzeitbaustellen, und für die Bauarbeiter sei die Sicherheit höher. Wegen der Vollsperrung rauscht der Verkehr nicht direkt an den Baustellen vorbei.

Diese Arbeiten sind geplant:

* Tempobaustelle ab Röhrse: Am ersten Juli-Wochenende soll ein drei Kilometer langer A-2-Abschnitt ab Parkplatz Peine-Röhrse in Fahrtrichtung Berlin erneuert werden.

* Tempobaustelle ab Bothfeld: Im August soll bei einer weiteren Wochenendbaustelle ein sieben Kilometer langer A-2-Abschnitt zwischen Bothfeld und dem Kreuz Buchholz erneuert werden, also auch in Fahrtrichtung Berlin.

* Wochenendbaustelle bei Kolenfeld: Über mehrere Wochenenden verteilt soll im August und September an der A-2-Fahrbahn zwischen Wunstorf-Kolenfeld und Garbsen gearbeitet werden. An der 6,3 Kilometer langen Baustelle soll der Verkehr aber einspurig vorbeigeführt werden.

* Vorarbeiten auf der A37: Zwischen Misburg und Burgdorf-Beinhorn beginnen voraussichtlich ab September die Vorarbeiten für die Grunderneuerung. Die eigentlichen Arbeiten auf dem fast zehn Kilometer langen Abschnitt der A37 (Verlängerung des Messeschnellwegs) sollen dann 2023 laufen.

* Rastplätze: Insgesamt will die Autobahngesellschaft auf der A2 in diesem Jahr die Verkehrsflächen von sechs Park- und Rastplätzen erneuern. Im Großraum Hannover sind es der Rasthof Garbsen-Nord in Fahrtrichtung Dortmund sowie im weiteren A-2-Verlauf die Raststätten Auetal (beidseitig) und der Rastplatz Bückethaler Knick Nord (Richtung Westen).

Umleitungen werden ausgeschildert

Weitere Baustellen sind in Planung, zum Beispiel im September auf der A2 in Fahrtrichtung Hannover zwischen Braunschweig und Peine. Die Autobahngesellschaft will jeweils kurz vorher Detailinformationen herausgeben und Umleitungen ausschildern.

Von Conrad von Meding