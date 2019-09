Lehrte

Räuber Knasterbax, Schutzmann Siebenschütz, der Weihnachtsmann und der Schabernackel haben eines gemeinsam: Sie sind allesamt Figuren aus Musicals, die der Kinderchor der Musikschule Ostkreis Hannover in den vergangenen Jahren auf die Bühne gebracht hat. Am Sonnabend traten die Figuren noch einmal auf. Denn der Kinderchor nahm sein 30-jährigen Bestehen und das 40-jährige Jubiläum der Musikschule zum Anlass, um mit Szenen und Liedern an 13 Musicals aus den vergangenen Jahren zu erinnern.

Beim Jubiläumskonzert stehen Kinder, Eltern und Ehemalige gemeinsam auf der Bühne. Quelle: Katja Eggers

Auch Eltern und Ehemalige singen mit

Das wollten viele sehen, das Kurt-Hirschfeld-Forum war bei der knapp zweistündigen Veranstaltung daher gut gefüllt. Auf der Bühne war es ebenfalls voll, denn neben den Kindern aus den mittlerweile drei Chorgruppen sangen unter der Leitung von Dorothea Paschko auch Eltern und etliche Ehemalige mit.

Den Auftakt hatte seinerzeit ein Zirkusmusical gemacht. Am Sonnabend waren daraus noch einmal der Zirkusdirektor und Clown Augustin zu hören. Der Chor sang zudem über den stärksten Mann der Welt, der mühelos Pferde stemmte. Auf der Bühne waren es allerdings lediglich Kuscheltiere, die die kleinste Sängerin des Chores fröhlich in die Höhe reckte.

Weihnachtsmann hat keine Lust mehr

Der Weihnachtsmann sang sich derweil seinen Frust von der Seele – in Zeiten, in denen die Kinder immer größere Geschenke erwarten, hatte er nicht einmal mehr auf Lebkuchen Lust. Auch die Umfrage, ob Weihnachten nicht einfach abgeschafft werden solle, brachten die jungen Akteure noch einmal zu Gehör. Das Publikum kicherte über Antworten wie die eines jungen Sängers, der meinte, er würde seinen Wunschzettel dann einfach gleich an den Osterhasen weiterleiten.

Max Yang singt den Schabernackel und hat natürlich seinen Zauberrucksack dabei. Quelle: Katja Eggers

Max Yang schlüpfte mit Hut auf dem Kopf und Zauberucksack über der Schulter in die Rolle des Schabernackels und trällerte munter „Ich bin der Schabernackel und mach’ nicht viel Gefackel.“ Die Zuschauer belohnten jedes Lied mit viel Beifall – so wie es wohl auch seinerzeit bei der ersten Aufführung der Stücke gewesen sein dürfte.

