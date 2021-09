Hannover

In der Nacht zu Montag sind auf der A 2 bei Lehrte zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Wie die Feuerwehr mitteilt, verletzten sich dabei der Fahrer eines VW Transporters sowie dessen Beifahrerin. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar.

Gegen 1.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Lehrte zum Unfall auf der Autobahn in Richtung Berlin alarmiert. Wie Sprecher Benjamin Rüger am Montagmorgen mitteilt, standen nach dem Eintreffen der Rettungskräfte ein VW-Passat auf dem linken Fahrstreifen sowie der VW Transporter auf dem rechten Streifen, etwa einen Kilometer hinter der Abfahrt Lehrte-Ost.

Polizei ermittelt zum Unfallhergang

Der Fahrer und Beifahrer des Passats konnten ihr Auto unverletzt und eigenständig verlassen. Der Mann am Steuer des Transporters war eingeschlossen und musste befreit werden. „Er und seine Beifahrerin wurden anschließend zur weiteren Versorgung an den Rettungsdienst übergeben und mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht“, so Rüger.

Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang. Die A2 wurde für den Einsatz der Feuerwehr sowie für die Unfallaufnahme der Polizei und den Abtransport der Fahrzeuge voll gesperrt. Die Feuerwehr Lehrte war mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Ebenfalls im Einsatz waren die Polizei, die Verkehrsunfallforschung sowie ein Rettungswagen und ein Notarzt.

Von Manuel Behrens