Hannover/Lehrte

Ein Lastwagenfahrer hat am Samstagabend nach einer Chaosfahrt auf einer Autobahnraststätte in Lehrte eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Laut Polizei rammte der mit Kanthölzern beladene Sattelzug aus Estland aus bislang noch ungeklärter Ursache auf seiner Fahrt zwischen einer Tankstelle und Rastplatzparkplätzen einen Müllcontainer, eine Lagergarage und zwei Autos. Dabei wurden zwei Kinder und eine Frau in einem der beiden Autos leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, kam der LKW schließlich ins Schlingern und kippte um. Dabei erlitt auch der Fahrer Verletzungen und wurde später in ein Krankenhaus in Hannover gebracht.

Der LKW hat ein Trümmerfeld hinterlassen. Quelle: Samantha Franson

LKW-Fahrer verweigert freiwilligen Atemalkoholtest

Nach Angaben der Polizeiprecherin Natalia Shapovalova ereignete sich die Irrfahrt des LKW gegen 20.30 Uhr an der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Dortmund auf der Tank- und Rastanlage Lehrter See Nord zwischen den Anschlussstellen Lehrte-Ost und Lehrte. Der Sattelzugfahrer soll ersten Erkenntnissen zufolge nach Alkohol gerochen haben. Einen freiwilligen Atemalkoholtest habe er jedoch verweigert, berichtet die Polizeisprecherin. Zur Schwere seiner Verletzungen konnte die Polizei am Abend keine näheren Angaben machen. Rettungskräfte brachten ihn in die Medizinische Hochschule Hannover. Der Verkehrsunfalldienst (VUD) der Polizei hat die Ermittlungen zur möglichen Unfallursache aufgenommen.

Zur Galerie Der Fahrer eines Sattelzuges aus Estland hat am Sonnabendabend an der A2 auf dem Autobahnrasthof Lehrter See Nord nach einer Chaosfahrt ein Trümmerfeld hinterlassen.

Um das Trümmerfeld auf der Rasthofanlage zu beseitigen, war die Feuerwehr Lehrte mit sechs Einsatzfahrzeugen und rund 30 Rettungskräften im Einsatz. Laut Feuerwehrsprecher Ben Rüger hatten die Einsatzkräfte zuvor auch den LKW-Fahrer aus seinem Führerhaus befreit. Er sei zwar beim Umkippen des Sattelzuges nicht eingeklemmt worden. Trotzdem sei es erforderlich gewesen, die Frontscheibe des Führerhauses zu entfernen, um dem eingesperrten Mann den Ausstieg zu ermöglichen, berichtete der Feuerwehrsprecher. Nach dem Rettungseinsatz pumpte die Feuerwehr auslaufende Kraftstoffe aus dem LKW-Wrack.

Kinder und junge Frau erleiden leichte Blessuren

Eine Zeugin gab unmittelbar nach dem Vorfall an, von einer Brücke des Rasthofs aus einen lauten Knall und zersplitterndes Glas gehört sowie anschließend eine riesige Staubwolke gesehen zu haben. Eine junge Frau und zwei Kinder hätten sich leichte Blessuren zugezogen, berichtete sie. Die Polizei sprach später von insgesamt drei leicht verletzten Personen sowie dem verletzten Lastwagenfahrer. Der VUD will sich über die genaueren Umstände und Hintergründe des Unfalls in Kürze genauer äußern. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

Von Ingo Rodriguez