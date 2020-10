Ärzteverein spendet 16.000 Euro an Kinderkrankenhaus Auf der Bult

Hannover

Das Kinderkrankenhaus Auf der Bult darf sich über eine Großspende freuen: 16.000 Euro hat die Klinik jetzt erhalten. Das Geld stammt aus der Auflösung der Vertragsärztlichen Vereinigung Niedersachsen, einem Verein, der vor 25 Jahren von Mitgliedern der Kassenärztlichen Vereinigung gegründet worden war.

Das aus Mitgliedbeiträgen stammende Vereinsvermögen wird nun in Form von Spenden ausgeschüttet. Neben dem Geld für das Kinderkrankenhaus gehen weitere 35.000 Euro an die Kinderkrebshilfe. Die Spende wurde von Siegfried Rettkowski und Cord Feuerhake überreicht, Augenärzte in Laatzen und Lehrte. Beide engagieren sich über ihre eigenen Praxen hinaus für die Belange ihres Berufsstandes, so auch als ehemalige Vorstandsmitglieder der Vertragsärztlichen Vereinigung Niedersachsen.

Wartebereich wird kinderfreundlicher

Stellvertretend für das Krankenhaus nahm Dr. Agnes Genewein, Vorständin der Stiftung Hannoversche Kinderheilanstalt, gemeinsam mit Amalie von Schintling-Horny, Vorstandsreferentin, den Spendenscheck entgegen. „Wir sind eine private Stiftung, darum sind Spenden sehr wichtig für uns“, erklärt von Schintling-Horny. Auch die 16.000 Euro der Vertragsärztlichen Vereinigung werden in Neuanschaffungen fließen: „Wir werden als nächstes den Wartebereich im Röntgen kindgerechter, freundlicher gestalten“, sagt Genewein. Mit früheren Spenden wurde dort bereits ein fensterähnliches Deckenlicht eingebaut sowie in anderen Wartebereichen des Krankenhauses kaputte Stühle in an den Raum angepasste familienfreundliche Bänke mit Krabbelecke, Büchern und Spielzeug umgetauscht.

Von Annika Eichstädt