Ahlten

Für die Mitglieder der Schützengesellschaft Ahlten war es ein ungewöhnlicher Termin. Am Abend trafen sie sich jetzt am Vereinsheim von 1966, um die Vorbereitungen für einen Sichtschutz zu den Nachbarhäusern zu treffen. Im Vereinsheim spielten die Kinder, vor dem Haus wurden im Dunkeln schnell Spaten verteilt und die Autoscheinwerfer für besseres Licht platziert. Es soll ein elf bis zwölf Meter breiter sogenannter Doppelstabmattenzaun platziert werden. Die Löcher für die nötigen Pfosten wurden schnell bei einem Arbeitseinsatz ausgehoben. „Im Verein brauchen wir nicht lange fragen. Da wird sich getroffen und losgelegt“, sagt der 1. Vorsitzende, Andreas Wulf.

Das ist der Sommereinsatz Graffiti auf Denkmälern, abgeplatzte Fassaden von Vereinsheimen oder Schmuddel­ecken: Die Hannoversche Allgemeine Zeitung und die Stiftung Sparda-Bank Hannover haben sich zum vierten Mal zusammengetan, um in diesem Sommer Stadt und Umland herauszuputzen. Gemeinnützige Vereine können sich für einen solchen Sommereinsatz bewerben. Das können Maler- oder Gartenarbeiten sein, aber auch andere kleine handwerkliche Eingriffe, die manchmal so viel ausmachen. Das Geld für die Tagesaktionen stellt die Stiftung Sparda-Bank Hannover zur Verfügung. Die HAZ kümmert sich um passende Handwerker und ruft ihre Leser dazu auf, mitzumachen und mitzuhelfen. Ziel der Aktion ist es, den Ort, den Verein oder einfach die Nachbarschaft ein wenig schöner und gemütlicher zu gestalten. Insgesamt unterstützt die Stiftung Sparda-Bank 15 Einsätze à 1500 Euro.

Im Juni schrieb die Schützengesellschaft die Initiative Sommereinsatz von HAZ und Stiftung Sparda-Bank an. Dabei werden kleine Vereine bei handwerklichen Einsätzen unterstützt. „Wir wollen das Vereinsgrundstück durch die Aufstellung eines Zauns aufwerten und den Nachbarn so ein wenig mehr Ruhe gönnen“, schrieb Wulf. Die Schützengesellschaft gibt es schon seit 1734. Die Mitglieder engagieren sich im Schießsport, Darts und Bogenschießen. Besonders stolz ist Wulf auf das Flötenorchester in der Tradition der Spielmannszüge. Rhythm & Flutes heißt das Ensemble, das 1967 gegründet wurde. Das Orchester wurde schon deutscher Vizemeister.

Andreas Wulf präsentiert die vielen Pokale und Ehrungen der Schützengesellschaft. Quelle: Navid Bookani

Der Verein bietet aber nicht nur um Sport und Musik. „Wir kümmern uns auch um das Oktoberfest, sorgen für das Osterfeuer und traditionelle Veranstaltung“, erzählt Andreas Wulf. „Mittlerweile sind wir ein richtiger Event-Verein und engagieren uns für das gesellschaftliche Miteinander in Ahlten“, sagt der 58-Jährige. So treffen sich am Abend während der Arbeiten der Erwachsenen Kinder zum gemeinsamen Gruselabend. Jugendleiter David Kolditz bietet Filme von „Shrek“ bis „Nightmare Before Christmas“ an. „Wir möchten den Kindern einfach Freizeitangebote anbieten“, sagt Kolditz. „Solche Abende sollen auch den jungen Vereinsmitgliedern einfach Spaß machen.“

Lesen Sie auch

Das ist der Sommereinsatz Graffiti auf Denkmälern, abgeplatzte Fassaden von Vereinsheimen oder Schmuddel­ecken: Die Hannoversche Allgemeine Zeitung und die Stiftung Sparda-Bank Hannover haben sich zum vierten Mal zusammengetan, um in diesem Sommer Stadt und Umland herauszuputzen. Gemeinnützige Vereine können sich für einen solchen Sommereinsatz bewerben. Das können Maler- oder Gartenarbeiten sein, aber auch andere kleine handwerkliche Eingriffe, die manchmal so viel ausmachen. Das Geld für die Tagesaktionen stellt die Stiftung Sparda-Bank Hannover zur Verfügung. Die HAZ kümmert sich um passende Handwerker und ruft ihre Leser dazu auf, mitzumachen und mitzuhelfen. Ziel der Aktion ist es, den Ort, den Verein oder einfach die Nachbarschaft ein wenig schöner und gemütlicher zu gestalten. Insgesamt unterstützt die Stiftung Sparda-Bank 15 Einsätze à 1500 Euro.

Von Jan Sedelies