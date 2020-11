Lehrte

Der Wasserturm an der Germaniastraße ist eines der markantesten Gebäude in Lehrte. Er gilt als Wahrzeichen der Stadt, und jetzt wird er sogar in einer pfiffigen Aktion der Stadtwerke zum Werbeträger. Ab Montag, 9. November, wird er eine Woche lang stets abends und nachts in grünes statt in blaues Licht getaucht. Mit der Aktion wollen die Stadtwerke auf ihren Ökostrom hinweisen.

Technisch geht die Sache ganz einfach. Die LED-Beleuchtung, die den Turm seit 2006 allabendlich in ein kühles Blau hüllt wird abgeschaltet. Statt dessen kommt das technische Equipment einer Beleuchtungsfirma zur Anwendung, die mit Grünlicht und Reflektoren den Farbwechsel auf dem historischen Gebäude vollzieht. Bis Sonntag, 15. November, soll das so gehen – und zwar stets zwischen 16.30 und 8 Uhr am nächsten Morgen.

Stadtwerke sind ganz auf Ökostrom umgestiegen

Hintergrund der Aktion ist der Umstieg der Stadtwerke Lehrte, die in diesem Jahr „den Schalter umgelegt haben“, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Alle Kunden des lokalen Energieversorgers werden nun mit 100 Prozent Ökostrom aus Wasserkraft beliefert. Mit Postwurfsendungen, Anzeigen und Plakaten hat das Unternehmen in den vergangenen Wochen sein Angebot in den Fokus der Öffentlichkeit gestellt. „Wir möchten uns bei Neukunden als klimafreundliche Stadtwerke empfehlen und sie zu einem Wechsel des Stromanbieters bewegen“, sagt Geschäftsführer Björn Sommerburg. Denn Nachhaltigkeit, Umweltschutz und ein schonender Umgang mit fossilen Ressourcen seien dem Unternehmen wichtig.

Das ist der Wasserturm an der Germaniastraße Der Wasserturm an der Germaniastraße wurde im Jahr 1912 errichtet, um den Wasserdruck bei der Versorgung der Bahnanlagen dauerhaft regulieren und hochhalten zu können. Das markante, knapp 45 Meter hohe Bauwerk, dessen Errichtung einst 40.000 Mark kostete, prägt seither das Stadtbild Lehrtes. Seit 1984 steht es unter Denkmalschutz, erst 2003 wurde es endgültig außer Betrieb genommen. Seit 2006 wird der Wasserturm nachts blau illuminiert. Durch die Beleuchtung gibt er nicht nur für Lehrter ein markantes Bild ab, sondern auch für alle Zugreisenden, die die Stadt passieren, und für die der blau angestrahlte Turm fast zum Greifen nah aussieht. Zum 100. Geburtstag des Wasserturms im Jahr 2012 erhielt er eine Schönheitskur. Rund 10.000 marode Backsteine wurden entfernt und durch neue ausgetauscht. Zum Jubiläumsfest am Fuße des Lehrter Wahrzeichens kamen 5500 Besucher. Die Idee, hoch oben im Turm ein Trauzimmer einzurichten, wurde jedoch schnell verworfen. Die Stiegen bis unter das Dach sind eng und sehr steil, Umbauten nicht vertretbar.

„Wir wollen Lehrte zu einem grüneren Ort machen“, erklärt Sommerburg nun die Aktion am Wasserturm. Und als Symbol dafür biete sich nichts besser an, als „das beliebteste Gebäude der Stadt“ in Grünlicht zu tauchen. Der Strom für die temporäre Illumination des Wasserturms stamme selbstverständlich ebenfalls zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen.

