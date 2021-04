Lehrte

Wie geht es im Verfahren um die geplante Aldi-Ansiedlung in Lehrte-Aligse weiter? Die Stadt Lehrte hat zum Bebauungsplanentwurf insgesamt 240 Einwendungen erhalten.

Verglichen mit anderen Verfahren seien das „herausragend viele Stellungnahmen“, sagte Anja Hampe, Leiterin des Fachdienstes Stadtplanung. Die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger ist Teil eines jeden Bebauungsplanverfahrens. Wenn diese mit den Plänen der Stadt nicht einverstanden sind, können sie an dieser Stelle dem Bebauungsplan widersprechen.

Die Verfasser der Einwendungen zum Aldi-Bebauungsplan erhalten nun von der Lehrter Stadtverwaltung eine Eingangsbestätigung. Die Stellungnahmen würden anschließend vom Planer und der Stadtverwaltung geprüft. Entscheidend sei dabei, ob ein Hinweis „Auswirkung auf den Entwurf des Bebauungsplans habe“, erklärte Hampe in der Sitzung des Bauausschusses. Die Hinweise würden direkt an den Fachplaner des Projekts weitergeleitet. „Wir sind dazu jetzt mit Aldi sehr intensiv in Kontakt“, sagte Hampe. Wenn Hinweise zu einer Planänderung führten, erfolge eine erneute Auslegung des Bebauungsplans, erläuterte Hampe die Verfahrensschritte.

Weiterer Zeitplan ist noch unklar

Ergebe die Prüfung aber, dass keiner der 235 Hinweise Auswirkung auf den Entwurf des Bebauungsplans habe, folge als nächster Schritt der Satzungsbeschluss.

Wegen der Fülle der eingegangenen Hinweise könne die Auswertung noch eine Weile dauern, kündigte Stadtsprecher Fabian Nolting an: „Da geht Gründlichkeit vor Schnelligkeit.“

Von Patricia Oswald-Kipper