Eine Debatte über das Aldi-Logistikzentrum findet im Ortsrat erst mal nicht statt: Nachdem die Stadt die Einwohnerversammlung wegen der Corona-Pandemie und eines hohen Inzidenzwertes abgesagt hatte, sagt nun Ortsbürgermeister Frank Seger auch die für den 24. November geplante Ortsratssitzung ab.

Das Votum des Ortsrats ist Teil des Bebauungsplanverfahrens zur Aldi-Ansiedlung. Wie Seger in einem Brief an den Lehrter Bürgermeister Frank Prüße schreibt, hält er es aktuell allerdings für unmöglich, „sachgerecht über die Vorlagen zu diskutieren oder gar zu beschließen“. Er listet verschiedene Punkte auf, die aus seiner Sicht momentan gegen eine Debatte sprechen. So seien die Beschlussvorlagen, über die der Ortsrat am 24. November abstimmen sollte, erst kurzfristig veröffentlicht worden. Durch die neue Struktur der Website der Stadt Lehrte sei es zudem schwierig, die Vorlagen zu finden, sagt Seger. Und die knapp drei Wochen zwischen Veröffentlichung und Ortsratssitzung halte er für nicht ausreichend, um die Inhalte der Vorlagen zu prüfen.

Seger fordert Angaben zu Gewerbesteuereinnahmen

Des Weiteren kritisiert der Ortsbürgermeister das Fehlen von Angaben – etwa zur Höhe der möglichen Gewerbesteuereinnahmen durch Aldi. Seger fordert zudem „einen Lageplan mit einer katastermäßigen Bezeichnung der jeweiligen Flurstücke, welche von der Überplanung betroffen sind“. So sei aktuell nicht nachweisbar, ob Aldi überhaupt in der Lage sei, das Vorhaben zu realisieren, meint der Ortsbürgermeister. Er wünscht sich außerdem Kenntnis über Kosten, die der Stadt bei dem Verfahren entstehen.

Als weiteren Grund für die Absage der Ortsratssitzung fügt er die Corona-Pandemie an, die es unmöglich mache, die Debatte angemessen öffentlich zu führen. Er rechnet bei einer Sitzung mit 100 Bürgern – wenn sich diese nicht durch die derzeitige Corona-Pandemie von einer Teilnahme abgehalten fühlten. Eine solche Ortsratssitzung sei nach der Niedersächsischen Corona-Verordnung gar nicht möglich. Das Prinzip der Öffentlichkeit könne wiederum bei einer Sitzung in einem kleinen, coronakonformen Kreis nicht eingehalten werden, sagt Seger und plädiert dafür, die Ortsratssitzung „bis auf Weiteres“ zu verschieben.

Aldi-Projekt ist Thema im nächsten Bauausschuss

Bei der Verwaltung wundert man sich über die Absage. Laut Stadtsprecher Fabian Nolting sind politische Sitzungen unter den geltenden Corona-Regeln weiterhin zulässig. Über die Aldi-Ansiedlung soll nun auch ohne das Votum des Ortsrats in der nächsten Sitzung des Bau- und Verkehrsplanungsausschusses am 30. November um 17 Uhr im Forum beraten werden. Aldi habe alles neu geplant und ein Recht darauf, dass das Verfahren um den Bebauungsplan nun politisch vorangebracht werde, sagt Nolting. Das Thema steht bereits auf der Tagesordnung. Laut Nolting entscheiden aber die Politiker, ob an dem Abend darüber debattiert wird. Der Tagesordnungspunkt könne von den Ausschussmitgliedern auch noch kurzfristig abgesetzt werden.

Von Patricia Oswald-Kipper