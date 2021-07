Aligse

Mit so viel Resonanz hatte er nicht gerechnet: Der Einladung von Aligses Ortsbürgermeister Frank Seger zum Feldspaziergang sind am Sonnabend rund 200 Teilnehmer, darunter Ratspolitiker aller Lehrter Parteien sowie etliche Bürger aus Aligse, Röddensen, Kolshorn, Lehrte und Ahlten gefolgt. Mit dabei waren auch einige Aldi-Vertreter. Eine gemütliche Wanderung in die Feldmark war die gut einstündige Tour jedoch keinesfalls. Seger verfolgte mit der Aktion vielmehr ein klares Ziel: Den Ratsmitgliedern, bevor sie am Mittwoch über die mögliche Ansiedlung des Aldi-Logistikzentrums bei Aligse entscheiden, die Ackerfläche zu zeigen, auf der gebaut werden würde.

Um die Dimensionen des Bauvorhabens zwischen Autobahn und dem Ort zu verdeutlichen, hatten Mitglieder des Vereins für Dorferhaltung und Umweltschutz die Planfläche auf dem Acker mit Warnwesten abgesteckt und auf der Straße mit Kreidestrichen einzelne Gebäudeabschnitte markiert. Die Idee, die Höhe des Bauwerks – es sind bis zu 17,50 Meter – mit Luftballons zu kennzeichnen, war am Wind gescheitert. Es gehe darum, sich vor Ort ein Bild zu machen und eine Vorstellung von den Ausmaßen des geplanten Lagers zu bekommen. „Man begreift die Fläche ganz anders, wenn man sie nicht nur auf dem Papier sieht, sondern wirklich abschreitet“, betonte Seger.

Aligses Ortsbürgermeister weist auf die Kreidemarkierungen auf dem Asphalt hin, im Hintergrund ist die Aldi-Planfläche mit Warnwesten abgesteckt. Quelle: Katja Eggers

Ortsbürgermeister hält flammende Rede

Und so blieb Seger während des Feldspaziergangs immer wieder stehen und erläuterte den Zuhörern, wo Aldi auf der Ackerfläche die einzelnen Gebäudeteile seines Logistiklagers geplant hat. „Hier endet das Trockenlager auf einer Breite von 235 Metern, aber damit ist die versiegelte Fläche noch nicht zu Ende, denn dahinter schließt noch die Lkw-Fläche zum Parken und Rangieren mit 93 Metern Breite an“, erklärte Seger, nachdem die Gruppe zuvor bereits die Flächen für das geplante Kühllager und dem Technikraum passiert hatte.

Alles in allem habe die Planfläche mit 170.000 Quadratmetern – davon seien 120.000 Quadratmeter versiegelt – die Maße von 17 Fußballfeldern und sei damit so groß wie der gesamte Aligser Dorfkern. „Angesichts dieses Wahnsinns fehlen mir mitunter die Worte“, betonte Seger. In einer flammenden Rede appellierte der Ortsbürgermeister dann eindringlich an die Ratspolitiker, sich genau klar zu machen, welche Folgen ihre Entscheidung für Aligse, die Umgebung und die nachfolgenden Generationen habe. „Unsere Nachfahren können ihre Einwendungen jetzt überhaupt noch nicht äußern – das ist für mich ein handfestes ethisches Problem“, betonte Seger und nannte die mögliche Logistikansiedlung „eine historische Wegmarke für Aligses Dorfentwicklung“.

Der Aligser Reiner Lüsch zeigt klare Kante gegen das geplante Aldi-Logistikzentrum. Quelle: Katja Eggers

Bürger machen ihrem Unmut Luft

Auch viele Bürger machten ihrem Unmut über das mögliche Aldi-Lager Luft und führten einmal mehr ihre Sorgen vor mehr Verkehr und vor allem einem erhöhten Lastwagenaufkommen und dem damit verbundenen Lärm an. „Wo fahren die Lkws lang, wenn die A2 mal wieder dicht ist?“, fragte eine Anwohnerin. „Überall sollen Blühstreifen und Flächen für Insekten entstehen, und hier wird dagegen gearbeitet“, empörte sich eine andere. Politiker wie Christian Gailus (Die Grünen) oder Hans-Joachim Licht (SPD) hielten mit Argumenten wie Arbeitsplätzen und Gewerbesteuer dagegen.

Seger betonte, dass Aligses Westen durch das geplant Aldi-Lager erheblich an Naherholungswert einbüße. „Wo wir hier stehen, ist Aligses Auslaufmeile, Joggingstrecke, Gassigasse, Wirtschafts- und Wanderweg und Radweg zum blauen See“, sagte er. Die Aligserin Christin Benecke erklärte nach dem Feldspaziergang: „Wir haben jetzt alles versucht, nun können wir nur noch hoffen und auf die Vernunft der Politiker setzen.“

Von Katja Eggers