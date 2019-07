Aldi will an der Iltener Straße einen neuen Markt bauen

Lehrte

Der Discountriese Aldi Nord will seinen Markt an der Iltener Straße abreißen und auf dem Grundstück einen größeren und hochmodernen neuen Laden errichten. Erste Pläne dafür liegen bereits vor. Der Verwaltungsausschuss des Lehrter Rates hat mittlerweile einem sogenannten städtebaulichen Vertrag mit der Aldi-Immobilienverwaltung zugestimmt. Das bedeutet, die Kosten, die nun bei der städtebaulichen Planung entstehen, übernimmt Aldi. Einen genauen Zeitplan für das Projekt gibt es aber noch nicht. Und das Unternehmen muss auch das Grundstück, auf dem der jetzige Aldi-Markt steht, erst einmal kaufen.

Der alte Aldi-Markt an der Iltener Straße soll abgerissen werden. Das Unternehmen plant einen modernen Neubau. Quelle: Achim Gückel

Aldi ist mit seinem derzeitigen Markt an der Iltener Straße bereits seit einigen Jahren nicht mehr glücklich. Er bietet nicht genug Platz für die neuen Ladenkonzepte des Unternehmens. Die Gänge zwischen den Regalen seien zu schmal. Es fehle auch Fläche für die zeitgemäße Präsentation eines vergrößerten Angebots an Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Backwaren, heißt es in einer Mitteilung der Unternehmenskommunikation.

Stadt befürwortet das Projekt grundsätzlich

Und auch die Stadt Lehrte hat schon vor mehreren Jahren erkannt, dass beim Aldi an der Iltener Straße Handlungsbedarf besteht. So steht es jedenfalls im städtischen Einzelhandelskonzept von 2011. In dem erst vor drei Jahren verabschiedeten Integrierten Stadtentwicklungskonzept wird dann noch einmal festgehalten, wie wichtig der Markt für die Grundversorgung der Lehrter in der südwestlichen Kernstadt ist. In einer aktuellen Beratungsvorlage für die Kommunalpolitik heißt es daher, das Vorhaben von Aldi entspreche genau den Lehrter Zielsetzungen. Aus städtebaulicher Sicht sei das Projekt daher zu befürworten.

Derzeit verfügt der Markt an der Iltener Straße, den das Unternehmen dort seit 2001 betreibt, über eine Verkaufsfläche von 722 Quadratmetern. Das Gebäude bewertet Aldi selbst als „stark in die Jahre gekommen“. Verkaufs- und Lagerfläche seien weder für Kunden, noch für die Mitarbeiter zeitgemäß. Im Neubau sollen hingegen 1267 Quadratmeter Platz sein.

Aldi will auch eine Option auf Erweiterung

Darüber hinaus will sich Aldi die Möglichkeit einer Erweiterung um 200 Quadratmeter offen halten und 100 Parkplätze vor dem neuen Geschäft schaffen. Dafür müsste das Unternehmen aber einen 375 Quadratmeter großen Geländestreifen erwerben, der südlich des bisherigen Grundstücks liegt und der Stadt gehört. Dabei handelt es sich um ein Stück des früheren Bolzplatzes. Aldi sagt, den Geländestreifen brauche es dringend, um den neuen Markt langfristig zukunftsfähig aufstellen zu können.

So sehen die ersten Planungen für den neuen Aldimarkt aus. im Süden grenzt das evangelische Alters- und Pflegeheim an das Grundstück an. Quelle: Grafik: Aldi Nord

Darüber hinaus will das Unternehmen mehrere Ecken und Kanten im Zuschnitt des vorhandenen Grundstücks bereinigen. Dazu sei ein Geländetausch mit der Stadt vorgesehen. Dabei handelt es sich allerdings nur um Flächen von rund 20 und etwa 30 Quadratmetern.

Aldi setzt auf moderne Energiekonzepte

Für einen Neubau spricht laut Aldi auch das nachhaltige Energiekonzept, das man gern verwirklichen wolle. Es umfasst unter anderem ein LED-Beleuchtung, eine moderne Heizanlage mit geringem Ausstoß von Kohlendioxid und eine großflächige Fotovoltaikanlage auf dem Dach des neuen Markts. Insbesondere letzteres sei mit dem Altbau nicht machbar, argumentiert das Unternehmen.

So sieht die Bebauung auf dem Grundstück an der Iltener Straße jetzt aus. Quelle: Aldi Nord

Bisher befindet sich auf dem Grundstück an der Iltener Straße allerdings nicht allein der Aldi-Markt. Im Obergeschoss des Altbaus ist sich im nördlichen Bereich eine Arztpraxis angesiedelt, die laut Aldi erhalten bleiben soll. Im Erdgeschoss ist bislang eine Fleischereifiliale, die man auch in den Neubau integrieren wolle, heißt es. Möglicherweise werde die Fleischerei dann sogar mit einem Gastronomiekonzept erweitert. Ein Wohnhaus direkt neben dem derzeitigen Aldi-PArkplatz muss allerdings abgerissen werden.

Aldi hält sich bei Bauzeiten und Kosten noch bedeckt

Doch das ist alles noch Zukunftsmusik, und mit weiteren Details hält sich Aldi Nord noch zurück. Das Planungs- und Genehmigungsverfahren stehe noch am Anfang, heißt es seitens der Unternehmenskommunikation. Auf Fragen nach Bauzeiten und Investitionskosten sowie mögliche Neueinstellungen von Mitarbeitern im neuen Markt gibt es bislang keine Antworten. Aldi Nord betont aber, dass der Neubau im Stil anderer Neubauten des Unternehmens errichtet werde – also mit großflächigen Glasfronten, einem großzügig gestalteten Eingangsbereich sowie klaren Gebäudelinien. Im Markt werde man 2,25 Meter breite Gänge (bislang sind es 1,80 Meter) sowie Leergutautomaten im Eingangsbereich vorfinden. Offiziell ist von einer „hellen und freundlichen Einkaufsathmosphäre“ die Rede.

Möglichen Bedenken, durch den neuen Markt könne auch mehr Lärm entstehen, begegnet Aldi bereits jetzt. Eine Prognose zur Schallimmission liege zwar noch nicht vor, eine nächtliche Anlieferung von Ware werde aber vermutlich ausgeschlossen sein.

Im Alten Dorf entsteht der neue Netto-Markt Dem Aldi an der Iltener Straße erwächst derzeit ein neuer Konkurrent. An der Hagenstraße entsteht ein neuer Netto-Markt. Der Rohbau steht bereits, auch der Parkplatz nimmt Gestalt an. Laut dem Unternehmen Staake Investment aus Braunschweig, das den Neubau errichtet, ist die Übergabe des Gebäudes an die Einzelhandelskette für den 18. Oktober geplant. Noch Ende Oktober soll der Markt dann seine Pforten öffnen. Bis vor rund einem Jahr stand an der Hagenstraße, wo jetzt der Netto-Markt entsteht, ein Sonderpostenmarkt. Er wurde abgerissen. Zunächst war die Eröffnung des Nettos für das Frühjahr geplant. Laut Ulrich Brandes, Geschäftsführer bei Staake Investment, gab es aber wegen einiger genehmigungsrechtlicher Details Verzögerungen beim Baubeginn. „Wir hängen ein bisschen hinterher“, sagt er. Viele Lehrter begrüßen die Ansiedlung des Netto-Markts im Alten Dorf. In diesem Bereich Lehrtes fehle ein Supermarkt, hieß es, als das Projekt vor zwei Jahren erstmals präsentiert wurde.

Von Achim Gückel