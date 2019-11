Lehrte/Aligse

Unbekannte Täter sind Donnerstagnacht zwischen 23.30 bis 23.45 Uhr in das Aligser Seniorenzentrum am Bauernwinkel eingebrochen. Um ins Innere zu gelangen, hebelten sie gewaltsam ein Fenster an einem Büro auf. Nach Angaben der Polizei flüchteten die Diebe anschließend ohne Beute. Die Polizei vermutet, dass die Täter mit einem Auto unterwegs gewesen sein könnten, das haben bereits Befragungen im Umfeld der Seniorenbegegnungsstätte ergeben.

Im DRK-Zentrum an der Ringstraße in Lehrte waren in der Nacht zum Sonnabend Diebe zugange. Laut Polizei, gelangten die unbekannten Täter über ein geöffnetes Rolltor in eine Lagerhalle. Dort hebelten sie eine Spindtür auf. Laut Polizei flüchteten sie anschließend ebenfalls ohne Diebesgut.

Die Lehrter Polizei nimmt Hinweise zu den beiden Taten im Kommissariat an der Osterstraße unter der Telefonnummer (05132)8270 entgegen.

Lesen Sie auch

Weitere Meldungen von der Polizei und Feuerwehr aus dem Stadtgebiet Lehrte / Sehnde lesen Sie hier im Polizeiticker.

Von Patricia Oswald-Kipper