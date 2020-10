Lehrte

Auf dem Nebenplatz des Stadions am Hohnhorstweg hat kürzlich ausnahmsweise mal nicht der Fußball im Mittelpunkt gestanden. Stattdessen flog der American Football über den Rasen. Die Lehrte Renegades hatten sich nach langer Zeit aus der Versenkung zurückgemeldet und trafen sich dort für ihr erstes Probetraining.

Den Verein gibt es bereits seit 1996. In seinen besten Jahren zählte er laut Coach Udo Quiske rund 50 Mitglieder. Weil irgendwann aber der Nachwuchs fehlte, verschwanden die Lehrte Renegades von der Bildfläche. Der Club blieb zwar weiter offiziell existent, Training und Punktspiele fanden jedoch nicht mehr statt. „Wir haben rund sechs Jahre ausgesetzt und wollen nun wieder durchstarten“, erklärte Quiske. Ziel sei es, wieder eine Mannschaft aufzubauen und regelmäßig zu trainieren.

Beim American Football versuchen die Mannschaften, den Spielball in die gegnerische Endzone zu bringen oder ein sogenanntes Field Goal zu erzielen, um Punkte zu machen. Quelle: Katja Eggers

Neulinge kennen den Sport aus dem Fernsehen

Die Voraussetzungen dafür stehen gut. Zum ersten Probetraining erschienen rund 25 Interessierte. Viele stammten aus anderen Football-Vereinen, unter anderem aus Celle. Auch einige Neulinge waren dabei. Malte Krebs aus Bad Salzdetfurth war einer von ihnen und über einen Bekannten nach Lehrte gekommen. „Ich gucke American Football sonst nur im Fernsehen und wollte es immer schon mal selber ausprobieren“, sagte der 19-Jährige. Das erste Training bereitete ihm bereits jede Menge Spaß. „Genauso habe ich es mir auch vorgestellt“, meinte er begeistert.

Thorben Langos aus Sehnde gehörte mit elf Jahren zu den jüngsten Neulingen. Er spielt sonst Fußball und kennt American Football ebenfalls vor allem aus dem Fernsehen. „Ich fand das cool, jetzt habe ich mal selber mitgemacht“, sagte er. Ob er wiederkomme, müsse er allerdings noch überlegen: „Die sind alle viel größer als ich.“

Quiske: „Wir brauchen gerade die kräftigen Spieler“

Laut Quiske hat die Popularität des American Football in Deutschland in jüngster Zeit stark zugenommen. Auf dem Sender ProSieben Maxx werde regelmäßig College-Football übertragen. SAT1 zeige den Super Bowl, das Finale der US-amerikanischen American-Football-Profiliga. „Das kommt uns natürlich zugute“, betonte Quiske, der früher Football-Trainer in Celle war.

Bei Spiel geht es durchaus robust zu. Quelle: Katja Eggers

Ausgerechnet in der Corona-Zeit einen Neustart zu wagen sei für den Verein kein Problem. Das Training könne unter freiem Himmel laufen, und die Spieler könnten ausreichend Abstand halten. Außer Sportkleidung und möglichst auch Stollenschuhen müssen sie nichts weiter mitbringen. Bestimmte Voraussetzungen sind laut Quiske ebenfalls nicht nötig. Football sei auch etwas für Unsportliche. „Wir brauchen gerade die kräftigen Spieler, die Schränke, die vorne blocken“, erklärte der Trainer. Schnelle Läufer und gute Fänger gebe es in der Regel genug.

Das nächste Probetraining der Lehrte Renegades ist für Sonnabend, 31. Oktober, ab 14 Uhr im Stadion oder auf dem Nebenplatz am Hohnhorstweg geplant. Neulinge sind weiterhin willkommen.

Von Katja Eggers