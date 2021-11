Lehrte

Gebeugt sitzt sie auf dem Anklagestuhl. Sie spricht nicht viel, lässt ihre Anwältin reden. Und als Richter Robert Glaß die Frau fragt, ob sie zu den schweren Vorwürfen, die gegen sie erhoben werden, noch etwas sagen möchte, kommt von ihr nur leise ein Satz: „Es tut mir einfach nur leid.“ Kurz darauf kassiert die Lehrterin eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren, zur Bewährung ausgesetzt. Und damit ist die 62-Jährige noch gut bedient.

Denn jene Frau, die einen so unscheinbaren und verstörten Eindruck macht, hat über Jahre hinweg das Jobcenter in Lehrte systematisch betrogen. Immer wieder reichte sie gefälschte Unterlagen und Dokumente ein, gab ihr Einkommen mit 170 bis 190 Euro an und erschlich sich auf diese Weise Sozialleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts von insgesamt 57.328 Euro. Denn in Wirklichkeit war die Mitarbeiterin eines Supermarkts schon längst keine Minijobberin mehr, sondern verdiente rund 1500 Euro monatlich. Erst im August 2020, als die Masche schon mehr als vier Jahre reibungslos klappte, flog die Frau auf.

Richter: „Erhebliche kriminelle Energie“

All das zeuge von „erheblicher krimineller Energie“, sagt Glaß. Ein solches Ausnutzen der Solidargemeinschaft sei „nicht im Ansatz tolerabel“ und mache „fast sprachlos“, schreibt der Richter der 62-Jährigen ins Stammbuch. Und eigentlich gehöre sie für dieses Vergehen in Haft. Doch dazu kommt es nicht, denn hinter der Serie von Straftaten steckt eine erschreckende Familiengeschichte – und die Supermarktmitarbeiterin hat auch schon damit begonnen, ihre Schuld beim Jobcenter abzuzahlen.

Die Anwältin legt das psychische Leid dar, in dem sich ihre Mandantin offenbar schon seit vielen Jahren befindet. Der 60-jährige Ehemann sei schwerbehindert, hochgradig alkoholabhängig, depressiv, häufig aggressiv, müsse gepflegt werden. Er habe es sich in diesem Schicksal aber gleichwohl bequem gemacht. Von 33 Liter Schnaps pro Monat, die der Mann konsumiere, ist die Rede. Ebenso von hohen Schulden, Inkassoverfahren, gesperrten Konten und enormen Summen, die allmonatlich für Alkohol für den Ehemann draufgehen.

Urkunden am Computer gefälscht

Gegen all dieses habe die Frau angekämpft, sagt die Anwältin. Sie habe in Vollzeit gearbeitet, nebenbei zwei Kinder großgezogen und den Haushalt geführt, selbst immer wieder depressive Phasen erlitten und das verdiente, später auch das ergaunerte Geld für die Alkoholration ihres Mannes, das Begleichen der Schulden und Lebensmittel ausgegeben. „Sie fühlte sich für alles verantwortlich“, sagt die Anwältin. Schließlich sei die Frau, um finanziell über die Runden zu kommen, auf die „höchst unglückliche Idee“ verfallen, Urkunden und Verdienstbescheinigungen zu fälschen. Das habe sie am eigenen Computer getan, geholfen habe ihr dabei niemand, beteuert die Betrügerin vor Gericht.

Als ihre Betrugsserie im Spätsommer 2020 aufzufliegen droht, erstattet die Supermarktmitarbeiterin Selbstanzeige und schließt mit dem Jobcenter ein Abkommen, die ergaunerten gut 57.000 Euro zurückzuzahlen. Das tut sie derzeit in Tranchen à 205 Euro pro Monat. In acht Jahren werde sie ihre betriebliche Altersvorsorge nutzen, um den Rest der Summe zu begleichen, heißt es vor Gericht. Ihren Job im Supermarkt habe die 62-Jährige behalten. Denn dort seien die Vorgesetzten von dem Fleiß und der sozialen Kompetenz ihrer Mitarbeiterin überzeugt.

Betrügerin muss Schulden abstottern

Diese tätige Reue ist es schließlich, die Richter Glaß dazu bringt, die Betrügerin nicht in Haft zu schicken. „Was ihnen das Gefängnis erspart, ist die Tatsache, dass sie die Rückzahlungen leisten“, sagt er: „Das rettet sie, alles andere nicht.“

Nun muss die 62-Jährige von ihrem geringen Gehalt und dem Pflegegeld für ihren Mann weiter ihre Schulden gegenüber der Allgemeinheit abstottern. Zudem bekommt sie einen Bewährungshelfer an die Seite gestellt und muss sich in ihrem Urlaub einer Psychotherapie stellen. Glaß rät der Frau zum Abschluss der Verhandlung, ihre persönliche Situation zu überdenken. Denn sie habe es augenscheinlich irgendwann in der Vergangenheit verpasst, „den Absprung zu schaffen“.

Von Achim Gückel