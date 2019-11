Arpke

Es war ein kräftiges Gewusel am Sonnabendmittag, als rund 30 Kinder in der Arpker Turnhalle herumtobten. Dazu eingeladen hatte der TSV Germania Arpke, der sich als einziger Verein im Stadtgebiet am Tag des Kinderturnens des Niedersächsischen Turner-Bundes (NTB) beteiligte. Lediglich die Kita Aligse reiht sich am Donnerstag noch ein. Warum es nur so wenige Vereine waren, konnte Organisatorin Heike Kobbe nicht genau sagen. „Vielleicht ist das bei den anderen nicht so bekannt“, vermutete sie.

Kinder trauen sich weniger zu

Dabei sei Turnen und Bewegung wichtig, meinte Kobbe. „Die Kinder haben ein wenig verlernt, sich auszuprobieren“, sagte sie. Die Jungen und Mädchen würden sich im Alltag nicht mehr so viel zutrauen. Dabei sei die Entwicklung des Selbstbewusstseins enorm wichtig. Im Verein habe das bereits Früchte getragen. „Die Turnangebote für den Nachwuchs boomen derzeit“, sagte Kobbe.

Mit Bewegung in den Alltag

Unter den vielen Kindern befanden sich auch die Brüder Felix und Jonas, die begeistert vom Bock sprangen und balancierten. Mama Julia Libor zeigte sich angetan. „Es ist wichtig, Kinder frühzeitig an Bewegung und Sport heranzuführen“, sagte die Arpkerin. Im Alltag mache sich das auch bemerkbar: „Wir fahren viel mit dem Rad.“

