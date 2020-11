Lehrte

Beamte der Lehrter Polizei haben bei einer Streifenfahrt am Donnerstagabend eine ungewöhnliche Entdeckung auf dem Gelände des Autohofes an der Straßburger Straße gemacht. Dort erblickten sie an den Kennzeichen eines alten, schwarzen VW Passat amtliche Siegelplaketten, die ganz und gar keinen sauberen Eindruck machten. Sie „wirkten nachträglich angebracht und waren unsymmetrisch ausgerichtet“, heißt es in dem Bericht des Kommissariats.

Nach ersten Ermittlungen wurde der Passat bereits seit Anfang November außer Betrieb gesetzt. Die Plaketten stammen vermutlich von einem anderen Auto. Gegen die 40-jährige Halterin des angemeldeten Wagens wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die Kennzeichen stellte die Polizei sicher.

Von Achim Gückel