Ahlten

Gute Nachrichten für Ahlten: Nach jahrelangen Diskussionen über die völlig überlastete Park-and-ride-Anlage am Bahnhof scheint es nun endlich konkret zu werden mit einer Erweiterung. Grünes Licht dafür hatte die Region zwar bereits gegeben, jetzt liegen aber erstmals genaue Zahlen vor: Die bestehende Park-and-ride-Anlage soll um 91 Stellplätze aufgestockt werden. Zudem sind zwei weitere Behindertenparkplätze vorgesehen.

Laut Sprecher Klaus Abelmann hat die Region die Planungsleistungen bereits ausgeschrieben und an ein Ingenieurbüro vergeben. Die Entwurfsplanung wurde in Abstimmung mit der Stadt Lehrte und der Region erstellt. Ein Finanzierungsantrag ist fristgerecht beim Land gestellt worden. „Eine Aufnahme in das Landesförderprogramm erwarten wir für Anfang 2021“, erklärt Abelmann. Der Bau der Anlage könne dann frühestens 2021 erfolgen.

Stellplätze entstehen auf benachbarter Brache

Die neuen Stellplätze sollen auf einer Brache entstehen, die direkt an die bestehende Park-and-Ride-Anlage angrenzt. Die Region hatte für Ahlten seinerzeit einen Bedarf für 30 bis 40 zusätzliche Plätze ermittelt. Dass es nun 91 Plätze werden, liegt daran, dass in der Region generell mehr Angebote für Pendler geschaffen werden sollen.

Für die Kosten hatte die Region zuletzt zwischen 500.000 und 700.000 Euro veranschlagt. Genaue Pläne für eine Ausgleichsmaßnahme stünden derweil noch aus. Auch aus der Verwaltung der Stadt gibt es dazu noch keine Informationen.

Die Park-and-ride-Anlage am Bahnhof Ahlten ist seit Jahren überlastet. Quelle: Katja Eggers

Ortsbürgermeisterin: „Parkchaos hat ein Ende“

Ahltens Ortsbürgermeisterin Heike Koehler freut sich, dass es mit der Erweiterung der Parkplätze losgeht. „Der Antrag ist nach meiner Wahl zur Ortsbürgemeisterin vor vier Jahren eine meiner ersten Amtshandlungen gewesen“, sagt sie.

Die große Anzahl an zusätzlichen Plätzen sei sicher auch den zwei neuen großen Baugebieten im Ort geschuldet. „ Ahlten wächst dann auf mehr als 6000 Bürger an“, betont Koehler. Zu den Pendlern, die aus Ahlten nach Hannover pendeln, würden sich zudem noch Pendler aus den Nachbarorten Höver und Bilm gesellen. „Und dann haben wir ja auch noch Mitarbeiter, die zu Tennet in Ahlten pendeln“, ergänzt die Ortsbürgermeisterin.

Mit den neuen Stellplätzen werde in Ahlten dringend benötigter Parkraum geschaffen und zudem endlich das Parkchaos beendet. Denn mangels Parkplätzen am Bahnhof würden viele Autofahrer auch am Eisenbahnlängsweg und in den angrenzenden Wohngebieten parken. „Viele stellen ihre Autos sogar am Barnstorfplatz ab und fahren von dort mit dem Bus zum Bahnhof“, berichtet Koehler.

Schlossarek : „Ausbau ist wichtig für Verkehrswende“

Laut Bernward Schlossarek, dem Vorsitzenden der CDU-Fraktion Region Hannover, müssen Park-and-ride-Anlagen generell groß gedacht werden. „Sonst funktioniert das nicht mit der Verkehrswende und somit auch nicht mit dem Erreichen unserer Klimaschutzziele“, betont Schlossarek. Der Lehrter Abgeordnete hatte sich in den vergangenen Jahren nachdrücklich für den Ausbau der Anlage in Ahlten eingesetzt und bewertet den großzügigen Ausbau der Anlage jetzt als „sehr gute Nachricht“. „Wenn Leute ihr Auto stehen lassen sollen, muss man ihnen auch genug Möglichkeiten dafür anbieten“, betont Schlossarek.

Die Stadtwerke Lehrte wollen an Ahltens Park-and-ride-Anlage zudem gern eine Ladesäule mit zwei Ladepunkten für E-Autos installieren. Das Genehmigungsverfahren dafür läuft.

Von Katja Eggers