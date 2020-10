Aligse

Weil die Deutsche Telekom im Gehweg Kabel verlegt, wird die Peiner Heerstraße in Aligse für eine knappe Woche zum Nadelöhr. Schon ab Donnerstag, 22. Oktober, wird es dort zu Verkehrsbehinderungen kommen, teilt die Lehrter Stadtverwaltung mit.

Für die Arbeiten ist es notwendig, im Bereich zwischen Dammfeldstraße und Aligser Dorfstraße eine Einbahnstraßenregelung in Fahrtrichtung Steinwedel einzurichten. Wer in die Gegenrichtung unterwegs ist, muss eine Umleitung über die Aligser Dorfstraße und die Dammfeldstraße nehmen. Die Arbeiten am Gehweg sollen spätestens am Mittwoch, 28. Oktober, abgeschlossen sein.

Die Einbahnstraßenregelung auf der Peiner Heerstraße hat auch Einfluss auf den Betrieb der Regiobuslinien 962 und 963. Sie werden bis zum Betriebsschluss am Mittwoch, 28. Oktober ebenfalls eine Umleitung fahren müssen. Auf der Linie 963 wird die Haltestelle Bruchgraben in Fahrtrichtung Lehrte an die Dammfeldstraße vor den Überweg an der Straße Am Bauernwinkel verlegt.

Von Achim Gückel